Es war wie so oft in dieser Saison im nasskalten Olympiastadion. Von Frank Zanders „Nur nach Hause gehen wir nicht“-Nummer bis zum Ergebnis: Ein Samstagnachmittag ohne große Inspiration und Freude für Hertha BSC und die Fans des Berliner Bundesligisten.

Sie hatten recht ordentlich gespielt, die Berliner unter ihrem neuen Trainer Jürgen Klinsmann, aber am Ende eben vor 74 500 im ausverkauften Stadion gegen Borussia Dortmund verloren. Das 1:2 (1:2) brachte die Berliner trotz guter Leistung nicht weiter, im Gegenteil: In der Tabelle fiel Hertha auf Platz 16 zurück.

Alles blickt auf die Trainer

Nun war es ja nicht nur das Debüt von Jürgen Klinsmann bei den Berlinern, sondern auch ein Spiel, an dem das Schicksal von Lucien Favre hing. Das 1:3 in der Champions League beim FC Barcelona vom Mittwoch wurde ihm gestattet, eine Niederlage in Berlin hätten sie dem Trainer in Dortmund nicht mehr verziehen. Vor dem Spiel waren sie bei den Borussen optimistisch, was Favres Zukunft beim BVB betraf. Sportdirektor Michael Zorc sagte: „Lucien Favre ist sehr kämpferisch, er arbeitet sehr gut mit der Mannschaft. Wir trauen ihm das zu.“

Und anfangs begannen die Dortmunder auch mit viel Vertrauen, während die Herthaner dagegen so anfingen, wie sie zuletzt beim 0:4 in Augsburg unter Klinsmanns Vorgänger Ante Covic aufgehört hatten – nervös und uninspiriert. Der Ball verließ selten die Berliner Hälfte.

Wenn die Gastgeber dann mal im Besitz des Balles waren, fielen sie durch schlampige Rückpässe auf. Thomas Kraft, der im Berliner Tor den gesperrten Rune Jarstein vertrat, war schon in der vierten Spielminute gefordert nach einem unplatzierten Rückpass von Niklas Stark.

Dortmund übernimmt die Kontrolle

Manager Michael Preetz fand allerdings, dass seine Mannschaft in den ersten zehn Minuten „gut mitgehalten“ habe, wie er im Fernsehinterview bei Sky später sagte. Dann aber hätten eben die ersten beiden Dortmunder Aktionen „gesessen“. Das war eher verharmlosend analysiert.

Denn nachdem sich die Hektik aus der Anfangsphase gelegt hatte, übernahmen die Dortmunder klar die Regie auf dem Platz. Im Mittelfeld kamen die Berliner kaum in die Zweikämpfe und machten zu viele Fehlpässe.

Julian Brandt holte sich den Ball im Zentrum und beschleunigte das Spiel, Sancho bekam das lange Zuspiel von Brandt im rechten Moment. Der Dortmunder stoppte kurz ab und bugsierte den Ball an Kraft vorbei ins lange rechte Eck.

Nur wenig später, beim nächsten Dortmunder Angriff, hatten die Borussen wieder leichtes Spiel. Aus etwa knapp zehn Metern traf der Belgier Eden Hazard zum 2:0 für die Gäste. Ganze 104 Sekunden lagen zwischen beiden Toren.

17 Spielminuten waren vorbei, Hertha war angeschlagen, taumelte über den Platz. Erst nach einer halben Stunde regte sich etwas bei den Berlinern. Es gab eine erste gute Aktion von Dodi Lukebakio, der auf der rechten Angriffsseite durchbrechen konnte. Aus spitzem Winkel kam er zum Abschluss. Doch Roman Bürki riss die Fäuste nach oben und parierte gekonnt.

Mit Herz dabei: Jürgen Klinsmann gab seine Premiere als Trainer von Hertha BSC. Foto: Odd Andersen/AFP

Wenig später dann allerdings war der Schweizer im Dortmunder Tor machtlos, Lukebakio leitete den Berliner Anschlusstreffer ein. Sein Distanzschuss hätte zwar wohl nicht den Weg ins Dortmunder Tor gefunden, aber Vladimir Darida gab dem Ball mit dem Fuß den entscheidenden Richtungswechsel, der Ball landete links unten im Dortmunder Tor.

Nach nur zwei guten Aktionen war Hertha im Spiel, die Dortmunder zeigten Nerven. Allen voran Mats Hummels. Der hatte schon Gelb gesehen und stoppte dann den nach vorn stürmenden Davie Selke mit seinem Fuß. Hummels sah daraufhin Gelb-Rot. Lukebakio setzte den folgenden Freistoß nur knapp neben das Dortmunder Tor zum Ende einer Halbzeit, die dann zumindest in den letzten 15 Spielminuten den Berlinern gehört hatte, die Dortmunder gingen mit nur noch zehn Spielern angeschlagen in die Kabine.

Und mit Wiederbeginn bekamen die Herthaner kurz etwas Schwung. In der 48. Minute bejubelten die meisten Menschen im Olympiastadion schon den Ausgleichstreffer – nach einem schönen platzierten Gewaltroller von Selke. Allerdings wurde das 2:2 wenig später nach dem Videobeweis annulliert, Selke hatte beim Pass von Marko Grujic minimal im Abseits gestanden.

Ihre numerische Überlegenheit half den Berlinern fortan nicht, akustisch sowieso nicht. Im Stadion waren in der zweiten Halbzeit oft vor allem die Anhänger von Borussia Dortmund zu hören. Die Gäste standen defensiv sehr gut, Hertha kam nach dem nicht gegebenen Selke-Tor kaum noch durch, auch nicht nachdem Kalou für Darida eingewechselt worden war. Das Spiel war nicht mehr zu drehen für Hertha, Lucien Favre darf sich wohl darauf freuen, die Borussen weiter zu betreuen.