Was wären Sie sonst geworden?

Gute Frage. Ich hatte den Plan zu studieren und dann ins Sportmanagement oder in den Sporttourismus zu gehen. Und ich habe ganz früher mal ein Praktikum als Koch gemacht.

In einem Restaurant?

Sie werden lachen, in einem Sternerestaurant in meinem Heimatort Erftstadt. War echt gut. Ich koche sehr gern.

Jetzt studieren Sie. Aber nicht, weil Sie dem Braten Profifußball immer noch nicht trauen, sondern ...

... ich mache das für den Kopf. Als ich noch in Köln spielte, war es bedeutend einfacher, Sport und Studium unter einen Hut zu bringen. Im Studium herrscht Anwesenheitspflicht. Ich bin aber mit der Hochschule in Kontakt und möchte es zu Ende bringen. Vielleicht kann ich es in Berlin fortführen.

Wie weit sind Sie?

Im achten Semester, aber wegen der Umstände erst ungefähr im dritten.

Sie sind als Quereinsteiger eine Ausnahme im deutschen Fußball der Jetztzeit. In Köln haben Sie mit Jonas Hector zusammengespielt, auf den das auch zutrifft. Kennen Sie aber den Urahn der Quereinsteiger?

Nein, aber Sie werden es mir sagen.

Miroslav Klose. Der Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft hat nie ein Nachwuchs-Bundesleistungszentrum betreten, keine Akademie, nichts davon.

Ja, dann bin ich wohl auch eine Rarität.

Welche Nachteile bringt das mit sich?

Fehlen tut mir nichts, aber meine größte Qualität ist die Schnelligkeit, dafür sind andere Sachen nicht auf diesem Niveau mitgewachsen oder entwickelt. In Leistungszentren lernt man da deutlich mehr in jungen Jahren. Ich habe zu der Zeit aber noch ein bisschen auf Asche gezockt und auf dem hohen Gras die Blümchen gepflückt. Aber ehrlich gesagt würde ich das nicht anders wollen im Nachhinein. Ich konnte meine Kindheit und Jugend in vollen Zügen genießen. Die meisten, die jetzt Profis sind, konnten das nicht.

Unterhalten Sie sich mit Gleichaltrigen, die durch die Leistungszentren gelaufen sind?

Ja, klar. Ich kenne viele, die in frühen Jahren schon umziehen mussten, das wäre für mich nie infrage gekommen, selbst wenn es die Chance gegeben hätte.

Weil Sie nicht besessen dieses Ziel verfolgt haben?

Weil ich es nicht gesehen habe, dieses Ziel. Die Möglichkeit war lange gar nicht vor meinen Augen.

Glauben Sie, dass dem deutschen Fußball talentierte Quereinsteiger verloren gehen?

Ich glaube kaum, dass es heute viele Talente gibt, die den Scouts nicht auffallen. Heute werden ja schon Kinder gesichtet und gescoutet. Dass da mal einer durchfällt, ist doch sehr selten.

Hat man Sie übersehen, verkannt oder wollten Sie einfach nicht in ein Leistungszentrum?

Ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich hätte mal ein Probetraining beim 1. FC Köln machen können.

Stimmt es, dass Sie nicht hingegangen sind, weil Sie glaubten, nicht gut genug zu sein?

Ja. Ich spielte bei meinem Heimatverein der Spielgemeinschaft Friesheim/Weilerswist und habe wirklich nicht gedacht, dass ich das schaffen könnte. Den Versuch hätte man ja mal starten können, aber irgendwie war ich nicht bereit dafür.

Wie meinen Sie das?

Ich dachte, das kann nicht klappen. Eben weil ich mich nicht bereit gefühlt habe. Das habe ich meinem damaligen Trainer auch so gesagt.

Was hat Ihr Umfeld gesagt?

Die haben das alle verstanden. Meine Eltern sowieso, die unterstützen mich in allem. Sie sind ganz bodenständig und eher ein bisschen vorsichtig

Haben Sie noch Kontakt zu Jungs aus Ihren ersten Vereinen?

Mit mehreren. Wir waren eine richtige Clique. Vom Talent her hatte ich nicht das Gefühl, dass ich extrem raussteche.

Ihr früherer Nachwuchstrainer Volker Sauré hat mal gesagt, Sie hätten alle Anlagen gehabt. Aber er hatte die Sorge, dass Sie für das Profigeschäft zu zurückhaltend, zu höflich und zu schüchtern seien. Erkennen Sie sich wieder?

Damals schon. Wir haben immer noch Kontakt, weil er der Onkel meines besten Freundes ist. Ich habe mit ihm mehrmals darüber gesprochen. Er dachte immer, ich sei zu lieb, zu nett, aber ich habe ihn mittlerweile davon überzeugt, dass ich mich ganz gut durchsetzen kann.

Jetzt spielen Sie gegen Spieler wie Kingsley Coman vom FC Bayern, den Sie beim 2:2 von Hertha zum Saisonstart ziemlich alt haben aussehen lassen.

Er ist ein extrem guter Spieler und deswegen kann ich das auch wertschätzen. In diesem Spiel hat alles gepasst. Ich konnte die Zweikämpfe meistens für mich entscheiden, dadurch habe ich ihn genervt. Das ist ein tolles Gefühl, so einen guten Start hinzulegen. Wenn du bei den Bayern nicht gleich voll da bist, kannst du schnell vier oder fünf Dinger bekommen.

Die neue Herangehensweise von Trainer Ante Covic ist sehr offensiv. Wie kommt das bei einem Abwehrspieler an?

Gut. Ich will ja auch Tore erzielen. Es ist ja nicht so, dass ich nur verteidigen möchte. Ich fühle eine positive Rückendeckung, einiges nach vorn zu machen.

Es können nicht alle offensiv denken. Können Sie die Fans beruhigen und sagen: Wir wissen, dass alles aus einer kompakten Defensive passieren muss?

Auf jeden Fall. Ohne die Defensive wird man kein Spiel gewinnen. Eine gewisse Balance muss es geben. Aber die Power in der Offensive hat uns vielleicht in der letzten Saison gefehlt.

Haben Sie sich nach Ihrer intensiven Leistung in München geschont?

Ich hatte etwas Kleines davongetragen. Seit Mitte der Woche ist alles gut.

Dann steht einem Einsatz gegen Wolfsburg nichts im Wege?

Von meiner Seite aus nicht. Wie der Trainer das sieht, weiß ich nicht.

Alles zu Hertha BSC lesen Sie in unserem Blog.