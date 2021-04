Ja, nein, doch oder vielleicht? Wenn es um die Olympischen Spiele von Tokio geht, dann kann sich jeder gewiss sein, dass es um Ungewissheit geht. Zuletzt haben sich die Anzeichen dafür gemehrt, dass die Sommerspiele im Juli und August tatsächlich durchgezogen werden.

Nun aber kommt wieder einmal ein halber Rückzieher aus Japans Metropole. Hochrangige Politiker*innen haben das Feuer um die Austragung erneut entfacht. Der Generalsekretär der Regierungspartei nannte die Absage aufgrund der Pandemie jetzt als Option. Wisse ja keiner in dieser ungewissen Zeit, wie sich die Infektionszahlen im Sommer entwickeln.

Dabei wussten sie in Japan doch schon lange, dass Sommerspiele im Jahr 2021 Spiele im Schatten der Pandemie sein würden. Und es ist ja nicht so, dass sich Sportler*innen aus der ganzen Welt auf diese speziellen Spiele nicht auch speziell vorbereiten würden. Allein denen schulden die Organisatoren nun doch so langsam ein paar Funken Gewissheit.

Wenn die Katastrophe im August zu groß ist für irgendwas auf der Welt, dann kann abgesagt werden – ja. Aber bis dahin muss nicht der den Rest der Sportwelt mit Gedankenspielen aus Tokio genervt werden.

Viele Sportarten, in Europa angeführt vom Fußball, ziehen ihren Ligenbetrieb nun auch in der Pandemie durch. In den USA spielen die vier großen Profiligen auch schon in der zweiten Saison ihre Geisterspiele. Klar, das Coronavirus spielt im Spielplan mit, Spiele müssen schon mal verschoben werden – aber das Virus spielt nicht die Hauptrolle.

Herumgeeiert werden sollte in Tokio nicht mehr. Unentschlossenheit erleben wir abseits des Sports schon genug zur Zeit. Jetzt sollte Olympia durchgezogen werden.