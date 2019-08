Ilkay Gündogan bleibt bei Manchester City. Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag beim englischen Meister bis 2023, teilte der Verein am Freitag mit. „Es ist ein Privileg, Teil dieses Teams zu sein, den Stil des Fußballs zu spielen, den wir spielen und Trophäen zu gewinnen“, wird der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler auf der Webseite des Klubs zitiert. Die Premier League startet an diesem Wochenende in die neue Spielzeit.

2016 war der frühere Dortmunder der erste Transfer von Trainer Pep Guardiola, der kurz zuvor von Bayern München auf die Insel gewechselt war. In den drei Spielzeiten absolvierte Gündogan 114 Spiele, erzielte dabei 17 Treffer und konnte mit City als Mannschaftskollege von Nationalspieler Leroy Sané und zwei Meistertitel in den beiden letzten Spielzeiten feiern.

City gewann als erstes Team alle vier englischen Trophäen

„Ich habe die letzten drei Jahre hier bei City sehr genossen und jeder im Club hat dazu beigetragen, dass ich mich vom ersten Tag an wie zu Hause fühle“, sagte Gündogan weiter. Sportdirektor Txiki Begiristain unterstreicht den Stellenwert von Gündogan für seine Mannschaft: „Er hat gezeigt, wie wichtig er für das Team ist und hat bei allem, was wir bisher erreicht haben, eine große Rolle gespielt.“

Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Saison wurde Gündogan zu einer wichtigen Säule des Teams, das 2017/2018 als erste englische Mannschaft überhaupt 100 Punkte in einer Spielzeit sammeln konnte. Auch in der abgelaufenen Spielzeit wirkte Gündogan bei einem Bestwert mit: City gewann als erstes Team alle vier englischen Trophäen, den Supercup, den Ligapokal, den FA-Cup und die Meisterschaft. (dpa)