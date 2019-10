Sie kamen also am Flughafen an, fuhren zum Klub. Und dann?

Zuerst musste ich ein Probetraining machen. Probetraining hieß Einzeltraining und solch ein Probetraining kannte ich bis da noch nicht, weil es diese Art von Probetraining eigentlich gar nicht gibt. Das war unter aller Sau!

Inwiefern?

Ein Ball war nicht dabei, ich musste Sprinten und was weiß ich noch alles machen. Aber der Trainer hatte ja auch keine Ahnung. Das war ein Brasilianer, über den es hieß, er sei in Brasilien Briefträger gewesen. Und genau so kam das Einzeltraining auch rüber.

Kennen Sie seinen Namen noch?

Um Gottes Willen! Nein, wirklich nicht! Das war auf jeden Fall einer, der null Ahnung hatte. Wobei es in Kuweit – damals zumindest – eh etwas anders ablief. Die Spieler machten sich nicht auf dem Platz warm, sondern in der Kabine und beteten vorher noch, wenn die entsprechende Stunde geschlagen hatte. Auch Tischkicker wurde in dieser Phase gespielt.

Für Sie dürfte das vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig gewesen sein.

Ich bin halt raus auf den Platz, um mich warm zu machen – und da stand ich dann und habe mich alleine warm gemacht.

Wie kamen Sie in der Mannschaft an?

Am Anfang hatte ich ein paar Probleme und wurde mal herbeizitiert mit der Begründung, der Verein hätte lieber einen härteren Deutschen gehabt, weil ich bis dahin die heimischen Spieler nicht so hart attackiert hatte.

Warum nicht?

Die waren halt kleiner, schmächtiger. Und ich befand mich in einer anderen Stadt, einer anderen Kultur. Für mich war klar, dass ich – gerade im Training – meine Gegenspieler nicht so hart rannehmen konnte; die bekamen ja nicht mal Geld fürs Kicken, sondern spielten für die Ehre, weil sie über andere Kanäle sowieso über genügend Geld verfügten. Es gab dann also Kritik vom Verein, auch zurecht, an meiner Spielweise, danach bin ich dann härter ran, es lief dann auch für mich persönlich im Klub besser. Nach einem halben Jahr war trotzdem wieder Schluss.

Und Sie waren glücklich über das Interesse von Waldhof Mannheim?

Ja, weil das einfach brutale Verhältnisse waren, auch vom Wetter her. Bei 40, 50 Grad zu spielen ist nicht so schön. Und mit meiner Freundin konnte ich auch nicht ohne Weiteres das Leben genießen. Ich hatte einen Chauffeur, einen Inder, der extra für mich abgestellt wurde und dem Verein immer berichten musste, wo ich mich so aufhielt. Die Vereinsbosse wussten über mich und meine Freundin also komplett Bescheid. Sie durfte nicht ins Stadion und nicht im Rock herumlaufen. Das sind so Sachen gewesen, die ein bisschen anders waren, die man aber akzeptieren musste. Es war auf jeden Fall eine große Lebenserfahrung.

Ihr letztes Spiel für Waldhof Mannheim war dann ein 0:5 im Derby in Kaiserslautern. Sie wurden für Bjarki Gunnlaugsson eingewechselt.

Da wissen Sie mehr als ich! Aber es stimmt schon, Waldhof war meine letzte Station.

Dann taucht in Ihrer Transferhistorie nach Mannheim allerdings noch Zyperns Topklub Apoel Nikosia als allerletzte Station auf.

Nach dem Mannheimer Abstieg von der Zweiten Liga in die Regionalliga habe ich nochmal einen Verein gesucht und bin eben in Nikosia gelandet. Nur hatte sich diese Sache nach zwei Wochen wieder erledigt. Das ist eine längere Geschichte.

Nur zu.

Kurt Jara war damals Trainer in Nikosia. Er rief an und meinte, ich solle nach Seefeld ins Trainingslager kommen. Ich fuhr also nach Österreich, trainierte dort mit und Jara wollte mich schlussendlich auch verpflichten. Der Präsident kam zur Vertragsunterzeichnung, wollte mich vorher aber nochmal spielen sehen.

Fast-Schlotterbeck-Trainer. Kurt Jara, hier 2004 als Coach des 1. FC Kaiserslautern, lud Schlotterbeck zum Probetraining von Apoel... Foto: Ronald Wittek/dpa

Sie konnten ihn nicht überzeugen?

Doch, doch, aber im Hintergrund agierten Spielerberater, der eine war für mich, der andere gegen mich und für seinen Klienten. Das war zunächst egal, ich bekam den Vorzug, unterschrieb und flog – fünf Tage vor dem ersten Europapokalspiel – nach Nikosia. Dort musste ich nochmal zum Medizincheck und bestand den wegen meinen damaligen Rückenproblemen nicht. Meine Frau stand mit den Koffern schon abholbereit am Flughafen, da durften wir schon wieder zurück fliegen.

Sie glauben, die Rückenprobleme waren nur eine schlechte Begründung?

Jedenfalls hatte der andere Spielerberater nicht locker gelassen. Dubiose Geschichten laufen da manchmal im Hintergrund.

Und das war's dann für Sie mit Fußball?

Ne, ne. Zunächst bin ich auf Reisen gegangen, Hongkong, Tel Aviv, Probetrainings machen, auch Unterhaching wollte mich unbedingt. Aber die Scheidung lief zu dem Zeitpunkt immer noch, und alles zusammen war einfach zu viel Theater. Ende Fußball. Das war auch gut so. Ich habe die A-Lizenz gemacht und wurde Fußballtrainer. Jetzt arbeite ich seit 20 Jahren mit Kindern, das macht mir unheimlich viel Spaß und ist ein ehrlicher Job. Man muss halt dran bleiben, immer weiter machen.