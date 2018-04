Herr Haug, Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wirkte in der letzten Saison cooler als Ferrari-Mann Sebastian Vettel, nervenstärker, weniger hitzköpfig. Kann man nach Vettels furiosem Start schon sagen, dass der „abgezocktere“ Rennfahrer nun ein rotes Auto hat?

Vettel ist große Klasse, daran gibt es keinerlei Zweifel. Er ist nicht nur ein schneller, sondern auch ein überaus intelligenter Fahrer mit dem richtigen und ganz wichtigen Racer-Instinkt. Und wer mit dem springenden Pferd unterwegs ist, dem darf gelegentlich auch mal der Gaul durchgehen, damit habe ich als interessierter Zuschauer kein Problem, ganz im Gegenteil.

Lewis Hamilton muss sich also Sorgen machen?

Nein, das glaube ich nicht. Sicher ist Hamilton an diesem Wochenende wieder der Favorit Nummer 1 auf den Sieg, er ist ein Ausnahmefahrer und fährt im insgesamt besten und erfolgreichsten Team.

Den Grand Prix in China hat Hamilton schon fünfmal gewonnen, Vettel erst einmal. Warum scheint Hamilton die Strecke so gut zu liegen?

Lewis Hamilton war auch 2007 – in seinem ersten Formel-1-Jahr bei uns – auf dem Weg, Shanghai zu gewinnen, hat dort dann aber doch noch einen wichtigen Sieg und damit den Gewinn der Weltmeisterschaft weggeschmissen. Das zeigt, wie nahe Triumph und Drama in der Formel 1 beieinander liegen. Hätten wir ihn beim Regenrennen damals eine Runde früher an die Box geholt, hätte er mittlerweile wohl fünf WM-Titel und sechs Siege in Shanghai auf seinem Konto.

Mercedes hatte gegenüber Ferrari im letzten Jahr Nachteile bei den Reifen, die bei heißen Temperaturen zu schnell überhitzten. Zeigt der Ferrari-Erfolg in Bahrain, dass die „Roten“ den „Silbernen“ in dieser Kategorie immer noch voraus sind?

Es gibt tatsächlich einige wenige Strecken und Randbedingungen – also Temperatur, Streckenführung, Kurvenradien – bei denen die Silberpfeile nicht so dominant sind wie auf anderen. Ohne Mercedes’ Rechenfehler in Australien, hätte Ferrari den Auftakt dort sicher nicht gewinnen können.

In Bahrain unterlief Ferrari allerdings ein völlig verpatzter Boxenstopp mit Kimi Räikönnen, der auch Vettels Optionen einschränkte. Trotzdem reichte es für Vettel zum Sieg.

Auch in Bahrain war der Silberpfeil-Sieg möglich. Man darf nicht vergessen, dass Hamilton nach seinem Getriebewechsel rückversetzt wurde und als Neunter aus Startreihe fünf startete. Er wurde trotzdem Dritter – keine sieben Sekunden hinter Sieger Vettel. Ein „normales“ Rennen mit einem Hamilton-Start aus Reihe eins hätte wohl ein anderes Ergebnis gebracht. Aber das soll Vettels und Ferraris grandiose Leistung in Bahrain keinesfalls schmälern.

Zuletzt wurde eine Budgetdeckelung von 150 Millionen US-Dollar pro Saison vom Rechteinhaber Liberty Media ins Spiel gebracht. Was halten Sie davon?

Dieses Thema ist so alt wie die Formel 1 der Neuzeit. Als wir 2010 unser Mercedes-Silberpfeil-Werksteam an den Start brachten, das 2012 erstmals gewann und seit 2014 je vier Titel in der Fahrer-und der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Folge holte, war unter den Teams verbindlich vereinbart worden, Budgets und Personalzahlen zu limitieren.

Aber?

Letzte Woche hat Formel-1-Sportchef Ross Brawn, der damals unser Teamchef war, ausgeführt, dass sich Ausgaben und Personalzahlen der Topteams in den letzten fünf Jahren verdoppelt bis verdreifacht haben.

Müsste man es also wagen, den „freien Wettbewerb“ wieder energischer zu reglementieren?

Ja, es muss eine Lösung zur drastischen Kostensenkung gefunden werden, sonst droht der Formel 1 ein Schicksal wie einst den Dinosauriern: Am größten, am stärksten – am „totesten“.