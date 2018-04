Ein weiteres Thema, über das viele nicht glücklich sind: Überholen in der Formel 1 ist kaum noch möglich! Was muss sich ändern?

Die Rennwagen müssen aerodynamisch „entkompliziert“ werden. Schauen sie sich ein Rennen der Nachwuchsklasse Formel 4 an, dort wird bis auf einen Zentimeter – manchmal auch etwas weniger – an den Vordermann ran gefahren, bevor dieser überholt wird. Was dort ausgesprochen häufig passiert.

In der Formel 1 sorgen die Autos für so starke Luftverwirbelungen, dass der Hintermann keinen aerodynamischen Grip für ein Überholmanöver aufbauen kann. Man kommt also gar nicht nah genug an den Vordermann heran. Was tun?

Diese „Entkomplizierung“ ist leichter gesagt als getan. Sie erfordert Einigkeit vor der zukünftigen Festlegung der Reglements. Suchen Sie ein Iglu in der Sahara – da haben Sie höhere Chancen auf Erfolg, als Einigkeit zwischen zehn Formel-1-Teams, der Sportbehörde FIA und dem Rechteeigentümer Liberty Media zu schaffen.

Das gilt wohl auch für die Motorenfrage. Die aktuellen Modelle mit Turboaufladung und zwei Hybridsystemen sind innovativ, aber auch kompliziert und sehr teuer. Sie scheinen deshalb nur von Ferrari und Mercedes optimierbar. Braucht es also einfachere Motoren, damit auch Honda und Renault wieder zu einer ernsthaften Konkurrenz aufsteigen können?

Mercedes hat damals kooperiert und umgesetzt, was die Konkurrenten als Motorenformel wollten – allen voran Ferrari und Renault, die mit Ausstieg drohten, sollte es keinen Hybridmotor mit serienrelevanter Technik geben. Laut des gemeinsam verabschiedeten Plans sollte diese Technik ab 2013 eingesetzt werden. Auf Bitten der Konkurrenz wurde der Wechsel auf 2014 verschoben. Seither hat Mercedes alle Titel und die meisten Rennen gewonnen.

Kurz gesagt: Pech gehabt!

Jetzt das Rad zurückzudrehen und wieder einen simpleren Achtzylinder-Saugmotor mit herrlichem Sound – dank hoher Drehzahlen – zu bauen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das aktuell gültige Limit von drei Motoren pro Fahrzeug und Saison, das ja mit der Zielsetzung Kostensenkung eingeführt wurde, kostet deutlich mehr als früher 30 Saugmotoren pro Saison.

Ferrari und Mercedes gelten nicht unbedingt als reformwillig und drohen ab und an schon mal mit einem Ausstieg aus der Formel 1. Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario?

Beide Werksteams haben sich Vorteile mit eigener Leistung erarbeitet. Diese freiwillig wegzugeben, fällt niemals leicht, das ist doch klar. Aber ohne Ferraris und Mercedes’ Zustimmung zu drastischen Veränderungen wird es wohl keine Formel 1 mehr geben, in der mehr als zwei, drei Teams gewinnen können.

Das war mal anders...

Ja, noch 2012: Da gab es bei den ersten sieben Rennen sieben verschiedene Sieger von fünf verschiedenen Teams. Und, wie Ross Brawn letzte Woche ausführte, hatten die Topteams damals die Hälfte oder weniger an jährlichem Budget zur Verfügung als heute.

Gelegentlich wird über potenzielle Neueinsteiger spekuliert, darunter Porsche. Welche Möglichkeiten hätten die Schwaben?

Porsche hat die technischen Fähigkeiten, in der Formel 1 konkurrenzfähig zu sein, ganz klar. Das Sport-Protoypen-Programm von Porsche in der Langstrecken-Weltmeisterschaft war technisch nicht weniger anspruchsvoll als die aktuelle Formel 1.

Red Bull hatte man vor der Saison auch als Mercedes-Konkurrent auf dem Schirm. Bislang enttäuscht das Team. Welche Gründe hat das?

Ich würde Red Bull Racing nie unterschätzen. Sollte der Regen am Samstag und Sonntag in Shanghai eine Rolle spielen, sind sie sowieso wieder mit von der Partie.

Bisher hatte Red Bull einfach Pech?

Wenn bei zwei Rennen unglücklich agiert wird, verliert man seine gute Grundform nur dann, wenn teamintern Schuldige gesucht werden und darüber hinaus vergessen wird, dass die Gegner außerhalb und nicht innerhalb der eigenen Mauern lauern.

Wer gewinnt dann am Sonntag?

Favorit sollte Hamilton sein, aber das habe ich auch vor den Rennen in Australien und Bahrain gesagt. Favorit sein heißt nicht immer gewinnen. Und genau diese nicht vorhersehbaren Rennergebnisse sind es, die die Formel 1 braucht, um wieder mehr Zuschauer zu begeistern. Zweimal hat das bei zwei aufeinanderfolgenden Rennen bereits geklappt – vielleicht gibt es am Sonntag ja das Triple.