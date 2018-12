Am Samstagabend hat Max Hopp seinen großen Auftritt bei der Darts-WM. Der beste deutsche Profi trifft in der dritten Runde auf Michael van Gerwen. Der Holländer ist das Nonplusultra in seinem Sport, die Weltrangliste führt er souverän an und zweimal durfte er sich im Londoner Alexandra Palace auch bereits als Weltmeister feiern lassen. In dieser Saison hat van Gerwen bereits mehr als 1,6 Millionen Euro an Preisgeld gewonnen. Vom Pfeilewerfen lässt es sich gut leben.

Van Gerwen sieht nicht unbedingt wie ein Profisportler aus, aber das trifft auf die wenigsten Darts-Spieler zu. Und so müssen sie sich Jahr für Jahr aufs Neue mit dem Vorwurf auseinandersetzen, Darts sei gar kein Sport, sondern gehöre in die Kneipe. Und überhaupt: Mit Pfeilen auf eine Scheibe zu werfen, was ist daran schon sportliche Leistung?

Am Samstag trifft Max Hopp auf Michael van Gerwen

"Es ist 100 Prozent Sport für die Spieler, und für die Zuschauer ist es, glaube ich, ein bunter Mix", findet Max Hopp. Ein Mix, an dem sich durchaus Leute stören, zumindest sind die Grenzen zwischen Party und Wettkampf ziemlich fließend. Das musste van Gerwen beispielsweise vor seinem letzten Match leidvoll erfahren, als er von einem Fan mit Bier übergossen wurde.

Allerdings ist es im Sport durchaus üblich, dass Neues mit Skepsis betrachtet wird. Im Moment gilt zum Beispiel auch für E-Sports, auch Snooker oder Schach, ja selbst Golf wurde in der Vergangenheit schon der Status einer "echten Sportart" abgesprochen. Im Endeffekt sind das Kinderkrankheiten, über die in ein paar Jahren niemand mehr spricht.

Max Hopp wird sich darüber im Duell mit van Gerwen mit Sicherheit keine Gedanken machen. Sollte ihm der Sieg gegen den besten Spieler der Welt gelingen, wäre dies eine Riesenüberraschung. Oder anders ausgedrückt: Es wäre eine echte sportliche Sensation.