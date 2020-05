Selbstredend zählen für einen Investor, der hunderte Millionen Euro hin und her bewegt, Namen eine Menge. Je prominenter, desto besser. Große Namen stehen für jemanden wie Lars Windhorst für Kompetenz. Denn woher, wenn nicht durch große Leistungen, hat man es zu einem bekannten Namen gebracht? So landete Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC, um dem West-Berliner Klub das Biedere ein wenig auszutreiben und ihn zu einem vielzitierten „Big City Club“ zu machen. Das mit Klinsmann ging furchtbar schief. Aber große Namen haben ihren Reiz für Windhorst nicht verloren.

Der ehemalige Nationalspieler Jens Lehmann den durch den Abgang von Klinsmann frei gewordenen Posten im Aufsichtsrat übernehmen. Das bestätigte ein Sprecher von Windhorst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die nächste überraschende Personalie berichtet.

Zudem soll der ehemalige Nike-Manager und aktuelle Berater von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, Marc Kosicke, einen weiteren Platz in dem Gremium einnehmen. Windhorst verspricht sich dem Bericht zufolge einen Fußball-Kompetenzgewinn durch die beiden. Lehmann spielte als Profi unter anderem bei Schalke 04, Borussia Dortmund und dem FC Arsenal. Unter Bundestrainer Klinsmann wurde er 2006 WM-Torwart. Nach seiner Spielerkarriere war er unter anderem Co-Trainer beim FC Arsenal und beim FC Augsburg. Zudem war er TV-Experte beim Sender RTL.

Windhorst wird schwer hoffen, dass er dieses Mal einen richtigen Griff getan hat. Die hohen Millionen-Investitionen in den Sport bereiten ihm bisher wenig Freude. Neben dem Fußball betreibt der Investor auch Geschäfte im Pferdesport – und hat damit bislang ziemlichen Ärger. Im Januar war die massive Ausweitung von seinem Reitsport-Engagement verkündet worden. Was damals im Januar keiner ahnte: Sein Unternehmen wollte einen überraschend hohen Betrag für Anteile an der Global Champions Tour zahlen. Und der öffentlich verkündete Einstieg in die Springsport-Serie war noch gar nicht unterschrieben.

Jetzt befindet sich der Hertha-Investor in den Niederlanden in einem vor Gericht ausgetragenen Streit. Denn mit seinem Unternehmen Tennor will der deutsche Finanz-Unternehmer den Preis für die Anteile an der Millionen-Serie im Nachhinein drücken.

„Wir sind dabei, neu zu verhandeln“, sagte ein Tennor-Sprecher. „Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist eine Neubewertung erfolgt.“ Er gehe von einer Einigung aus, betonte er.

Laut des niederländischen TV-Senders RTL-Z geht aus den Gerichtsakten hervor, dass Tennor ursprünglich 169 Millionen Euro zahlen wollte. Dafür hätte die Windhorst-Firma die Hälfte der Anteile an der Global Champions Tour vom US-Amerikaner Frank McCourt erhalten. Zum Vergleich: Tennor hat bei Hertha für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA erworben.

Komme die Pferdesport-Vereinbarung nicht zustande, müsse Tennor laut Vorvertrag 30 Millionen Euro Strafe zahlen, berichtete der TV-Sender. Die Zahlen wollte das Windhorst-Unternehmen nicht bestätigen. Die Vereinbarung mit McCourt, die im Januar von der Tour öffentlich gemacht worden war, sei nicht unterschrieben, sagte der Tennor-Sprecher.

McCourt ist seit sechs Jahren – neben dem niederländischen Serien-Gründer und Pferdehändler Jan Tops – zweiter Teilhaber und hat offensichtlich eine andere Sicht der Dinge als Windhorst. Er zog vor ein paar Wochen vor Gericht.

Ein Richter des Netherlands Commercial Court in Amsterdam hat laut RTL-Z nun entschieden, dass Tennor vorläufig nicht an die Übernahme gebunden ist. Das auf internationale Konflikte spezialisierte Gericht habe jedoch festgelegt, dass die 30 Millionen Euro gezahlt werden müssen. Eine andere Entscheidung in einer weiteren Instanz sei jedoch noch möglich. (Tsp/dpa)