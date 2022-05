Ronnie O’Sullivan ist der größte Spieler der Snooker-Geschichte. Dafür hätte es den siebten WM-Titel, den er am Montagabend durch ein 18:13 im Finale gegen Judd Trump holte, gar nicht unbedingt gebraucht. Aber es hätte wohl immer Experten, Fans oder Kollegen gegeben, die daran erinnert hätten, dass Stephen Hendry aber noch diese eine Weltmeisterschaft mehr gewonnen hat. Das hat sich nun erledigt.

Dabei ist Ronnie O’Sullivan mehr als nur Rekord-Weltmeister, als der Spieler mit den meisten Siegen bei Weltranglistenturnieren oder den meisten Maximum Breaks. Der 46 Jahre alte Engländer ist ein großer Champion – und ein großer Entertainer. Sein Spiel begeistert die Massen mehr als das Spiel aller anderen.

Dazu polarisiert er mit bisweilen mit diskussionswürdigen Ansichten und merkwürdigem Verhalten. Im WM-Finale beispielsweise lieferte er sich eine hitzige Debatte mit dem Schiedsrichter – sonst undenkbar im Gentleman-Sport Snooker. Außerdem verblüffte er die Zuschauer, als er ein Feuerzeug hervorkramte und damit eine störende Faser an seinem Queue wegbrannte.

Als O’Sullivan 2020 letztmals Weltmeister wurde, war dies ein relativ glücklicher Sieg – gerade im Halbfinale gegen Mark Selby, als er bei 14:16-Rückstand Harakiri spielte und damit durchkam. Die 2022er WM erlebte hingegen einen der dominantesten O’Sullivans aller Zeiten. In keinem seiner Matches stand lange in Frage, wer am Ende als Sieger vom Tisch gehen würde. Zu spielfreudig, kampfstark und taktisch versiert trat der spätere Sieger auf – all das kombiniert ist bei O’Sullivan nicht immer eine Selbstverständlichkeit.

Nun darf er sich nicht nur Rekord-Champion nennen, sondern ist auch der älteste Weltmeister der Geschichte. Ans Aufhören scheint er im Moment aber nicht zu denken, noch bei der Siegerehrung kündigte er an: „Wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder versuchen.“ Es ist dies nicht unbedingt eine gute Nachricht für seine Konkurrenz, aber die bestmögliche für alle Snooker-Fans. Denn ohne Ronnie O’Sullivan würde einer WM definitiv etwas fehlen.