Der ehemalige Torhüter Oliver Kahn brachte es in einem legendären Interview 2003 auf den Punkt, als er dem Reporter auf die Frage nach dem letzten Misserfolg antwortete “Eier! Wir brauchen Eier!”. Courage zahlt sich aus - nicht nur im Fußball, sondern auch in unserem kostenlosen Bundesliga-Tippspiel für die Saison 2018/19, denn hier werden Außenseitertipps besonders belohnt.

So funktioniert das kostenlose Bundesliga-Tippspiel

Im Unterschied zu den meisten anderen Bundesliga-Tippspielen können Sie hier je nach Wahrscheinlichkeit mit unkonventionellen Prognosen besonders viele Punkte einfahren. Die Quote macht´s - und die setzt sich aus der Gesamtheit aller Tipps zusammen. Eine niedrige Quote mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verspricht gute Erfolgsaussichten, allerdings darf man mit nicht ganz so vielen Punkten rechnen. Je höher die Quote und das Risiko, desto mehr Punkte gibt es.



Dank der Quotenwertung haben endlich auch Einsteiger und bisherige Pechvögel eine reelle Chance auf eine Top-Platzierung in der Bestenliste. Versierte Fußballfans kommen dabei aber nicht zu kurz, denn mit einem gut platzierten Joker an der richtigen Stelle können sich Experten auf einen Schlag viele Punkte sichern. Darüber hinaus müssen Mitspieler auf den hinteren Rängen nicht gleich aufgeben: Mit einem couragierten Außenseitertipp lassen sich kleine Patzer und Fehlpässe im Handumdrehen wieder ausbügeln. Und bekanntlich ist das Glück ja mit den Mutigen.

Punktesysteme, Stammtische und Auszeichnungen

So beliebt die Quotenwertung bei größeren Tipprunden wie beispielsweise zur Fußball-EM oder Weltmeisterschaft ist, so gefragt ist das klassische Bewertungssystem bei alten Hasen und Bundesliga-Analytikern. Beim Tagesspiegel-Tippspiel können Sie zwischen beiden Spielmodi wählen. Ob es nun die Quotenwertung mit dem gewissen Extra an Nervenkitzel oder die klassische Variante mit einer gängigen Punktevergabe nach Kriterien wie Volltreffer, Tordifferenz und Tendenz sein soll, entscheidet der Spielleiter der jeweiligen Tippgemeinschaft. Solange man die Füße also unter den Stammtisch des Mannschaftskapitäns stellt, wird das Punktesystem verfolgt, welches er vorgibt.

Punktesystem: Quote Heimsieg Unentschieden Auswärtssieg Volltreffer 4 x Quote 4 x Quote

4 x Quote Tordifferenz 3 x Quote - 3 x Quote Tendenz 2 x Quote 2 x Quote 2 x Quote

Punktesystem: Klassik Heimsieg Unentschieden Auswärtssieg Volltreffer 4 4

4 Tordifferenz 3 - 3 Tendenz 2 2 2

Im Bundesliga-Tippspiel können sich Tippgemeinschaften in sogenannten Stammtischen organisieren und austauschen. Obwohl man als Mitspieler gleich an mehreren Stammtischen sitzen kann, wird immer nur ein Tippschein pro Liga oder Meisterschaft ausgefüllt. Wer das richtige Gespür hat, wird belohnt - und das nicht nur mittels Punktevergabe und Tabellenplatzierung. Beim Bundesliga-Tippspiel werden zahlreiche Auszeichnungen und Pokale für verschiedenste Erfolge verliehen - ob man nun Tagessieger wurde, besonders oft den richtigen Riecher hatte oder zu den tollkühnsten Tippern gehörte.

Vor dem nächsten Anpfiff: Anmelden

Sie möchten zusammen mit Freunden, Arbeitskollegen oder Bekannten eine eigene Tippgemeinschaft starten? Innerhalb kürzester Zeit können Sie sich kostenlos zum Bundesliga-Tippspiel anmelden und einen eigenen Stammtisch gründen. Wenn Sie noch vor dem nächsten Anpfiff bereit sein möchten, nehmen Sie jetzt Aufstellung und registrieren Sie sich mit nur wenigen Klicks für das Bundesliga-Tippspiel.

Für eine Anmeldung werden lediglich Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort benötigt. Wir garantieren Ihnen, dass eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen ausgeschlossen ist.

Wie die Registrierung im Einzelnen funktioniert, erfahren Sie in der nachfolgenden Bildergalerie.