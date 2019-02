Gibt es Spieler, die gar nicht wissen, wer oder was der VfL Wolfsburg ist?

Nein, aber sie haben manchmal vielleicht eine falsche Vorstellung von dem, was sie hier erwartet. Bundesweit ist der Ruf der Stadt ja nicht besonders gut. Aber Wolfsburg ist eine sehr lebenswerte Stadt, sehr sicher, sehr grün. Für junge Familien und Menschen meiner Generation ist das hier eine fantastische Gegend. Hier kann man sich wohlfühlen.

Ihnen persönlich fehlt nichts?

Was wir hier nicht haben, ist eine richtige Club- und Kneipenszene. Aber es gibt einen ICE-Bahnhof, an dem auch Züge halten. Das weiß ich. Man ist also auch schnell in Berlin, wenn man was anderes will.

Der Claim des VfL heißt: „Arbeit. Fußball. Leidenschaft.“ Bei welchem Punkt gibt es noch den größten Nachholbedarf?

Bei einem Fußballverein ist Fußball natürlich das Wichtigste. Aber Arbeit und Leidenschaft stehen im Prinzip davor, damit am Ende vernünftiger Fußball herauskommt. Ich würde nicht sagen, dass wir da derzeit Nachholbedarf haben.

Ist der Punkt Arbeit in Wolfsburg wichtiger als an anderen Bundesligastandorten?

Arbeit passt zu diesem Klub und zu der ganzen Stadt – Wolfsburg ist schon extrem geprägt durch VW. Das ist schon sehr dominant, was ich aber nicht schlimm finde.

Was sind die konkreten Erwartungen von VW an Sie und den VfL?

Dass wir uns stabilisieren und nicht wieder in der Relegation landen – oder noch schlimmer: sogar absteigen.

Es gab auch schon mal andere Ansprüche.

Deswegen sind viele auch überrascht. Ich finde dieses Ziel nach den vergangenen beiden Jahren …

… in denen der VfL jeweils den Relegationsplatz belegt hat …

… logisch nachvollziehbar. Aber klar, die Ziele waren hier schon mal ganz andere.

Schlummern diese Ansprüche noch irgendwo im Untergrund?

Menschen neigen dazu, in ihrer Zielsetzung euphorisch zu sein. Das ist normal. Wenn man mit 28 Punkten in die Winterpause geht, wird der eine oder andere das für sich auch auf die ganze Saison hochrechnen: Was wohl dabei herauskommt, wenn wir in der Rückrunde auch wieder 28 Punkte holen?

Wie tief müsste man ins Archiv hinabsteigen, um von Ihnen Aussagen zu finden, dass Klubs wie der VfL Wolfsburg den Wettbewerb kaputt machen?

Ich habe mich mit den Rahmenbedingungen immer abgefunden. Die Bundesliga ist ein gewachsener Wettbewerb. Sonst hätte sich der VfL doch auch nicht mehr als 20 Jahre in der Bundesliga gehalten und etabliert. Und Leverkusen sogar noch länger. Dass man immer wieder dieses Thema aufmacht und so tut, als wären wir die Schmuddelkinder, das ist nicht richtig. Ich habe mich zu solchen Aussagen nie verleiten lassen.

Das gilt dann auch für RB Leipzig.

RB Leipzig hat genau wie alle anderen eine Lizenz bekommen und ist mittlerweile ein etablierter Bestandteil dieser Liga. Punkt.

Durchs Internet geistert gerade die Frage nach der idealen Besetzung der Bundesliga. Hätte der VfL schon vor einem Jahr in Ihre Traum-Bundesliga gehört?

Damit beschäftige ich mich nicht. Für mich gibt es einen Wettbewerb - und dafür haben sich 18 Vereine qualifiziert. Der Rest interessiert mich nicht.

Ist Ihnen Nostalgie komplett fremd?

Es ist nichts, was für meine Arbeit als Manager eine Rolle spielt. Aber klar, auch ich bin ein Stück weit nostalgisch.

Ach.

Wissen Sie, ich komme aus dem Westen der Republik, da gibt es schon einige Traditionsvereine, die mittlerweile Schwierigkeiten haben, ihren Fortbestand zu organisieren. Rot-Weiss Essen zum Beispiel, Rot-Weiß Oberhausen, Wattenscheid, Alemannia Aachen, Wuppertaler SV. Ich kenne diese Klubs auch noch aus anderen Zeiten und in anderen Zusammenhängen.

Aber als Düsseldorfer schlägt Ihr Herz schon für Fortuna?

Fortuna Düsseldorf ist der Ursprung meines ganzen fußballerischen Daseins. Ich habe da mit meinem Vater und seinen Kollegen in der Kurve gestanden, später die ganze Jugend durchlaufen bis zum ersten Profivertrag. Das ist mein Heimatklub. Und Düsseldorf meine Heimatstadt.