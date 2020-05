Wenn nichts mehr geht, wenn das Spiel hin und her wogt, sich beide Mannschaft einen fulminanten Schlagabtausch liefern, das eine Team seine Angriffe genauso oft im Tor untergebracht hat wie der Gegner, wenn die Spieler von diesem ständigen Auf und Ab körperlich wie mental am Ende sind, die Stimmen der Trainer wie der Stadionbesucher vor lauter Ekstase nur noch ein heiseres Röhren sind, der Zuschauer auf der Couch schon längst nicht mehr kann, er sich danach sehnt, dass das Drama doch endlich sein verdientes Ende findet, weil es so langsam auch für ihn ein bisschen zu viel wird und er morgen einigermaßen ausgeschlafen in den Tag starten will ...

Oder aber: Wenn nichts mehr geht, die Begegnung seit 120 Minuten vor sich hinplätschert, Spieler wie Zuschauer schon nach wenigen Minuten den Eindruck bekommen, dass heute in dieser Konstellation, bei diesem Wetter, in diesem Stadion, mit diesen Mannschaften kein spannendes und schon gleich gar kein torreiches Spiel stattfinden wird, weil die Abwehrreihen stark und die Angriffsreihen schwach sind, weil die Pässe häufig in die Horizontale gespielt werden, weil sich partout keine Lücken auftun wollen und die Stimmen der Trainer und Stadionbesucher schon längst verstummt sind, weil es einfach nichts zum Rufen gibt und der Zuschauer zu Hause auf der Couch nicht im Entferntesten daran denkt, dass er beim Toilettengang etwas verpassen könnte.

Mehr zum Thema Trauma der Briten ist ein Klischee Engländer können doch Elfmeter schießen

Wenn also das alles passiert, dann freut man sich aufs Elfmeterschießen, den genialen Schlussakt eines wundervoll spannenden oder langweiligen Spiels. Heute wird das letzte oder einzige Spektakel eines Fußballspiels 50. Herzlichen Glückwunsch und auf weitere 50 Jahre – oder auch mehr.