Künftig wird etwas fehlen bei den Füchsen Berlin. All die Geschichten zum Beispiel, die Velimir Petkovic in mehr als vier Jahrzehnten als Handball-Profi respektive Trainer erlebt hat und die er mit einem Charme zu erzählen wusste, dass man einfach zuhören musste. Oder die herrlichen Gesten und Körperverrenkungen, die der 63-Jährige Woche für Woche an der Seitenlinie aufführte. Oder das so wunderbar gerollte „R“, das sich Petkovic, geboren 1956 im heutigen Bosnien-Herzegowina, über all die Jahrzehnte als Trainer in Deutschland bewahrt hat. Oder. Oder. Oder.

Ab der kommenden Spielzeit wird Petkovic nicht mehr als Trainer der Füchse Berlin arbeiten, wie der Handball-Bundesligist am Dienstagvormittag bekanntgab. Im Sommer 2020 wird nach dann dreieinhalbjähriger Zusammenarbeit der auslaufende Vertrag mit dem erfahrenen Coach nicht verlängert. Stattdessen vertraut Manager Bob Hanning die Profi-Mannschaft des Vereins jenem jungen Mann an, den er schon vor längerer Zeit als potenziellen Nachfolger auserkoren hat: Jaron Siewert.

Jaron Siewert zu holen, ist eine mutige Entscheidung

Der 25-Jährige ist geboren und aufgewachsen im Berliner Stadtteil Reinickendorf und Kind der Füchse-Nachwuchsakademie, er steigt zum mit Abstand jüngsten Trainer in der Handball-Bundesliga auf. Wenn er seinen neuen Job im Sommer antritt, wird Siewert 26 Jahre sein – und damit 13 Jahre jünger als der älteste Aktive im Berliner Kader, als Kapitän Hans Lindberg.

Es ist eine mutige Entscheidung, zu der sie sich bei den Füchsen durchgerungen haben. Größer als zwischen Siewert und Petkovic könnte der Kontrast zwischen altem und neuem Trainer schließlich kaum sein. Andererseits ist der Entschluss gewissermaßen die Fortsetzung der Vereinspolitik mit anderen Mitteln: Die Füchse sind bekannt für ihre exzellente Nachwuchsarbeit, Jahr für Jahr werden sie vom DHB dafür ausgezeichnet. Diese Arbeit wollen sie nun auch auf anderer Ebene fortsetzen. „Wir verstehen es als unsere Pflicht, nicht nur Spieler für unseren Klub und den deutschen Handball zu entwickeln, sondern auch Trainer“, sagt Bob Hanning.

Im Fall Jaron Siewert hat der Füchse-Manager dafür gern alte Kontakte in seine Heimatstadt Essen spielen lassen, wo Siewert als Cheftrainer den ortsansässigen Zweitligisten TuSEM verantwortet. „Bob ist mein Mentor, er hat mir den Einstieg in den Profi-Handball erst ermöglicht“, sagt Siewert, der als Spieler sämtliche Nachwuchsstationen bei den Füchsen durchlaufen hat und zwei Deutsche Meistertitel mit der Füchse-Jugend gewann.

Mit Anfang 20, also auf der Schwelle zum Profitum, gelangte Siewert dann zu einer Erkenntnis, die seinen weiteren Weg maßgeblich beeinflusste. „Als Spieler“, sagt er, „hätte es für mich vielleicht für die Zweite Liga gereicht, höchstens.“ Also setzte er alles auf eine Trainer-Laufbahn, machte Scheine, erwarb Lizenzen – und durfte sich schließlich als 23-Jähriger bei einem traditionsreichen Zweitligisten versuchen.

Mit Erfolg: Nach neun Spieltagen in Liga zwei führen die Essener und ihr junger Trainer die Tabelle an, der Aufstieg in die Bundesliga scheint realistisch. Gut möglich also, dass Jaron Siewert in absehbarer Zeit wieder auf den TuSEM trifft – dann allerdings als Cheftrainer der Füchse Berlin.