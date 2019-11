Ante Covic hätte es fast geschafft. Gut dreieinhalb Stunden waren es noch bis zur ersten richtigen Trainingseinheit in dieser Woche. Und wenn Covic dabei auf dem Platz gestanden hätte, hätte das wohl bedeutet, dass er auch am Samstag, beim Spiel von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund noch Trainer gewesen wäre. Doch für den 44 Jahre alten Kroaten, erst seit dem Sommer im Amt, bleibt es erst einmal bei zwölf Spielen in der Fußball-Bundesliga.

Video 00:32 Min. Klinsmann wird neuer Hertha-Trainer - Covic entlassen

Am Samstag wird Covic doch nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Dafür ein Mann mit großem Namen. Jürgen Klinsmann kehrt als Trainer ins Olympiastadion zurück. An die Stätte also, an der er im Juni 2006 mit dem Einzug ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft durch einen Sieg gegen Argentinien seinen größten Erfolg als Trainer feierte.

Klinsmann wird sich um 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz zum ersten Mal äußern, um 16 Uhr findet dann das erste Training mit der Mannschaft statt. Es wurde ins Amateurstadion auf dem Olympiagelände verlegt.

Bis zum Saisonende übernimmt Klinsmann, 55, den Job bei Hertha – vermutlich in der Hoffnung, die Zeit zu überbrücken, bis Niko Kovac, der Wunschkandidat des Berliner Bundesligisten, zur Verfügung steht. Kovac gerade erst bei den Bayern entlassen, hatte Hertha mitgeteilt, dass er in dieser Saison keinen Verein mehr übernehmen wolle.

Die Trainerstationen von Jürgen Klinsmann

2004-2006: Deutsche Nationalmannschaft

2008-2009: FC Bayern München

2011-2016: US-amerikanische Nationalmannschaft

Hertha teilte am Vormittag die „einvernehmliche Trennung“ von Ante Covic mit. „Die Entscheidung ist uns ungeheuer schwergefallen, denn Ante ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC“, sagte Manager Michael Preetz. „Er hat den Job als Cheftrainer der Profimannschaft seit Sommer mit sehr viel Leidenschaft, Fachwissen und Akribie gelebt.“ Durch den Absturz auf Platz 15 mit lediglich elf Punkten aus zwölf Spielen habe aber Handlungsbedarf bestanden. Mit etwas Abstand, so Preetz, solle aber darüber gesprochen werden, wie Covic weiter bei Hertha eingebunden werden kann.

Seine längste Station. Jürgen Klinsmann war fünf Jahre lang US-Nationaltrainer. Foto: Marius Becker/dpa

Covics Nachfolger Jürgen Klinsmann war erst vor wenigen Wochen in den Aufsichtsrat der Hertha BSC KGaA berufen worden, als Vertreter des neuen Investors Lars Windhorst, der mit dem Verein hohe Ziele hat. Windhorst hat Hertha einen „Big City Club“ genannt, den er über kurz oder lang auf einer Stufe mit Real Madrid und Paris St. Germain sehen will. Dass der frühere Trainer der deutschen Nationalmannschaft und des Rekordmeisters Bayern München nun bei Hertha einspringt, steht für die Ambitionen des Investors, der sich nicht mit einem der üblichen Verdächtigen zufrieden geben wollte. Im Gespräch als mögliche Nachfolger für Ante Covic waren unter anderem Bruno Labbadia und Roger Schmidt.

Erstmals bei Hertha. Alexander Nouri wird Co-Trainer von Jürgen Klinsmann. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Trainerstationen von Alexander Nouri

2013-2014: VfB Oldenburg

2014: Co-Trainer Werder Bremen

2014-2016: Werder Bremen II

2016-2017: Werder Bremen

2018: FC Ingolstadt

Der neue Trainer bringt seinen eigenen Stab mit. Klinsmanns Assistenten sind Alexander Nouri, der bei Werder Bremen und dem FC Ingolstadt schon als Cheftrainer gearbeitet hat, und Markus Feldhoff, der wiederum in Bremen und Ingolstadt Nouris Assistent war. Dazu kommt Fitnesstrainer Werner Leuthardt, der in der Vergangenheit vor allem mit Felix Magath zusammengearbeitet hat. Außerdem sollen Arne Friedrich als Teammanager und Andreas Köpke, bisher Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, Klinsmanns Stab angehören.

Das ist insofern pikant, als Köpkes Sohn Pascal seit knapp anderthalb Jahren im Kader von Hertha BSC steht, in dieser Zeit aber nur zu sieben Kurzeinsätzen gekommen ist und in dieser Saison noch gar nicht gespielt hat. Zudem bedeutet es, dass Zsolt Petry seinen Job als Torwarttrainer bei Hertha verliert. Der Ungar hatte sich in der vergangenen Saison eher kritisch über die Entwicklung eines jungen Torhüters im Kader der Berliner geäußert. Sein Name: Jonathan Klinsmann.