Jürgen Klinsmann wird nach „Bild“-Informationen bis Saisonende Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Die Assistenten des ehemaligen Bundestrainers wird demnach der frühere Werder-Coach Alexander Nouri und dessen langjähriger Assistent Markus Feldhoff. Andreas Köpke soll zudem Torwarttrainer werden. Ob das für Mittwochnachmittag angesetzte Training stattfinden würde, war zunächst offen.

Die Berliner hatten zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie kassiert und waren auf Platz 15 abgestürzt. Der bisherige Coach Ante Covic hatte sich nach der 0:4-Niederlage beim FC Augsburg am Sonntag noch kämpferisch gegeben. „Aufgeben gibt es nicht in meinem Leben. Einfach kann jeder“, hatte Covic am Rande des Auslaufens am Montag gesagt. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt als Hertha-Trainer gewesen sein.

Seine längste Station. Jürgen Klinsmann war fünf Jahre lang US-Nationaltrainer. Foto: Marius Becker/dpa

Die Trainerstationen von Jürgen Klinsmann

2004-2006: Deutsche Nationalmannschaft

2008-2009: FC Bayern München

2011-2016: US-amerikanische Nationalmannschaft

Klinsmann war erst vor wenigen Wochen von Investor Lars Windhorst in den Aufsichtsrat der Kommanditgesellschaft berufen worden. Windhorst holte sich Klinsmann fußballerischen Sachverstand an die Seite, um Hertha langfristig auf einer Stufe mit Real Madrid und Paris St. Germain zu stellen. Covic war ihm längst eine Nummer zu klein. Zunächst war Niko Kovac der Wunschkandidat – Klinsmann sollte gemeinsam mit Preetz an einer Lösung arbeiten.

Nachdem Kovac am Dienstag abgesagt hatte, fiel die Wahl nun also auf Klinsmann und Nouri.

Erstmals bei Hertha. Alexander Nouri wird Co-Trainer von Jürgen Klinsmann. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Die Trainerstationen von Alexander Nouri

2013-2014: VfB Oldenburg

2014: Co-Trainer Werder Bremen

2014-2016: Werder Bremen II

2016-2017: Werder Bremen

2018: FC Ingolstadt

Seit Montag geisterten viele Trainernamen durch Charlottenburg. Eine Konstellation mit Co-Trainer Harald Gämperle wurde früh ebenso ins Spiel gebracht wie eine Interimslösung mit Jürgen Klinsmann. Dass es viele Spekulationen gab, zeigt dass die Situation auf dem Trainermarkt kompliziert ist. Geeignete Kandidaten gibt es wenige. Hinzu kommt, dass Hertha sich starker Konkurrenz erwehren muss. Ab Sommer dann wohl wieder.

Bereits als Hertha BSC im Sommer einen Nachfolger für Pal Dardai suchte, wurde schon gemunkelt, dass der ehemalige Bundestrainer von dem Berliner Bundesligisten auch als Coach angefragt worden ist. Daraus wurde nichts. Zu Hertha kam er trotzdem – aber in einer anderen Funktion. „Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa zu sein“, sagte Klinsmann damals in einer Mitteilung. (Tsp)