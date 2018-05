So schnell kann es gehen. In allerletzter Sekunde war die A-Jugend von Hertha BSC am zurückliegenden Wochenende erst ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gerutscht. Nun steht sie nach dem 4:0 im Hinspiel gegen Borussia Dortmund vor 2600 Zuschauern im Berliner Amateurstadion bereits mit anderthalb Beinen im Endspiel. Es wäre das erste A-Jugend-Finale mit Beteiligung von Hertha BSC überhaupt und das erste mit einer Berliner Mannschaft seit 1990. Damals waren die Junioren von Hertha 03 Zehlendorf um den späteren Bundesligastürmer Karsten Bäron ins Endspiel eingezogen.

So weit sind Herthas A-Junioren 28 Jahre später zwar noch nicht, doch viel besser könnte die Ausgangslage vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (16 Uhr) in Dortmund kaum sein. Schon nach neun Minuten hatten die Schützlinge von Trainer Michael Hartmann den Weg vorgezeichnet. Nikos Zografakis machte als zweifacher Torschütze auf sich aufmerksam. Extrem sehenswert dabei sein Schlenzer zum 2:0 in den Winkel. Zografakis war nach einem Bänderriss gerade rechtzeitig zurückgekehrt, nachdem ihn sein Papa (von Beruf Physiotherapeut) zuhause fit gemacht hatte.

Durch den frühen Platzverweis gegen den Dortmunder Julius Schell hatte die Partie ihren Sieger im Grunde schon nach einer halben Stunde gefunden. Die Herthaner erteilten den Borussen eine Lehrstunde in Sachen Zweikampfführung, Absicherung und Umschaltspiel. Kapitän Muhamed Kiprit verdoppelte den Vorsprung nach der Pause noch mit zwei weiteren Treffern und stieß das Tor zum Finale weit auf. „Die Jungs haben das super gemacht“, sagte Hartmann. „Ich bin sehr stolz.“

Mehr zum Thema Junioren-Bundesliga Hertha BSC hofft auf die Klasse von ’99

Hertha BSC – Borussia Dortmund 4:0 (2:0)

Hertha: Smarsch – Mulack, Baak, Ernesto, Hummrich – Kade, Albrecht (82. Gurschke) – Dardai (80. Weber), Kiprit, Zografakis (69. Ngankam) – Jastrzembski (69. Ramic).

Dortmund: Hupe – Kilian, Schell, Sechelmann – Kopacz (90. Raschl), Schwermann, Aydinel (46. Pena Zauner), Osterhage, Wanner – Kehr (74. Ibrahim), Besong (65. Kyeremateng).

Tore: 1:0 Zografakis (6.), 2:0 Zografakis (9.), 3:0 Kiprit (53.), 4:0 Kiprit (64./Foulelfmeter).

Rote Karte: 30. Schell (Dortmund)

Zuschauer: 2600