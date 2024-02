Kai Ebel über die Formel 1 und das Comeback bei RTL „Sebastian Vettel hat mir viel Spaß gewünscht“

Herr Ebel, als Sie 1992 erstmals für RTL von der Formel 1 berichteten, da war Weltmeister Max Verstappen noch gar nicht geboren. Nun sind Sie beim Saisonauftakt am Samstag in Bahrain wieder als Boxengassen-Reporter im Einsatz. Ihr wievieltes Rennen ist es?

Ich bin seit Mittwoch hier in Bahrain. Es wird mein Rennen Nummer 507. Und da Sie mein Debüt 1992 ansprechen. Das war damals in Barcelona. Da hatten wir noch kein Navigationssystem im Auto, die Strecke war schlecht ausgeschildert. Wir haben sie damals kaum gefunden, letztlich hat uns der Lärm der Formel-1-Boliden den Weg gewiesen. Wir haben uns bei offenem Fenster nach Gehör orientiert. Das vergesse ich nie.