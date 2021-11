Es ist vielleicht etwas gewagt, bei einem Zehntligisten von einem historischen Tag zu sprechen, doch zumindest auf Landesebene ist dies an diesem Sonntag tatsächlich der Fall. Wenn der SC Union Südost um 14 Uhr auf dem heimischen Sportplatz Treseburger Ufer (Zuschauende sind unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen und der 3G-Regel zugelassen) auf den SV Empor trifft, steht erstmals in der langen Geschichte des Berliner Landespokals eine Mannschaft aus der Kreisliga B im Achtelfinale. Und für den Amateurfußballverein aus Neukölln soll da noch lange nicht Schluss sein.

Auf ihrem Weg in die Runde der letzten 16 ließ USO ausschließlich höherklassige Teams hinter sich, zuletzt den Landesligisten Wacker Lankwitz. Nun heißt der Gegner SV Empor, ein großer Mehrspartenklub aus Prenzlauer Berg, der schon seit über zehn Jahren in der sechstklassigen Berlin-Liga spielt und dort aktuell den neunten Tabellenplatz belegt. Auch für Empor ist es der erste Achtelfinaleinzug der Vereinsgeschichte, die Motivation wird also auch hier dementsprechend hoch sein.

Dass USO das Zeug dazu hat, einen Berlin-Ligisten auszuschalten, hat die Mannschaft bereits in der 2. Hauptrunde bewiesen, als sie den BSV Al-Dersimspor mit 1:0 aus dem Wettbewerb schmissen. Die Chancen, dass ihnen eine weitere Sensation glückt, schätzt der 1. Vorsitzende Erdem Bekiroglu trotz der vier Klassen Unterschied 50:50 ein.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Doch nicht nur im Pokal sind die Neuköllner in dieser Saison sehr erfolgreich, auch im Ligabetrieb haben sie einen bemerkenswerten Lauf und belegen nach zehn Spielen den ersten Platz. Der Verein habe sich im Sommer komplett neu aufgestellt, sowohl im Männer- als auch im Jugendbereich. Das zahle sich nun aus, sagt Bekiroglu. Vor ein paar Jahren sei die „Downzeit“ des Vereins gewesen, als man unmittelbar nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Saison 2014/15 nochmals eine Liga runter musste.

Bunte Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern

Seit etwa zwei Jahren konzentriert sich Bekiroglu verstärkt auf die Männerabteilung und nicht mehr nur noch auf den Jugendbereich. Seine Vorstellung war von Anfang an, die Jugendabteilung aufzubauen und zunehmend in den Männerbereich zu integrieren.

Im Zuge dessen wurde zur neuen Spielzeit eine dritte Männermannschaft gegründet, in der vor allem ehemalige A-Jugendspieler aktiv sind, die langsam an den Erwachsenenbereich herangeführt werden sollen und regelmäßig die Chance erhalten, sich zu zeigen.

Dass der Klub seit dieser Saison so erfolgreich ist, liege laut Bekiroglu sowohl an guten Transfers, die im Sommer getätigt wurden, vor allem aber auch an eigenen Jugendspielern. Das Team sei nun eine bunte Mischung aus erfahrenen Spielern, die teilweise bereits höherklassig gespielt haben sowie jungen Spielern, die sehr viel Motivation und Ehrgeiz mitbringen und etwas bewirken möchten.

Erste Punktspielniederlage der Saison

Der Erfolg bleibe nicht unbemerkt, sagt der 1. Vorsitzende, und locke nun auch die „alten Usoraner“ an, die sich wieder auf den Platz trauen würden. Der Verein feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Spätestens zu diesem Anlass soll die 1. Herrenmannschaft wieder in der Bezirksliga an den Start gehen. Das versprach Erdem Bekiroglu dem jetzigen Ehrenpräsidenten Frank Reschke, der damals Geschäftsführer des Vereins war, nachdem USO in die Kreisliga B abgestiegen war.

Mehr zum Thema Nur vier Regionalligisten sind noch übrig Nach sieben Monaten geht der Kampf um den Landespokal weiter

Union Südost ist nun als einzige Mannschaft, die unterhalb der Landesliga spielt, immer noch im Pokal verblieben. Am vergangenen Sonntag gab es im Derby gegen den VfB Sperber Neukölln II zwar die erste Punktspielniederlage der Saison, doch davon will sich das Team von Trainer Ibrahim Dayanc nicht aus der Bahn werfen lassen. Das Ziel ist jedenfalls auch an diesem Sonntag eindeutig: Union Südost will in die nächste Runde einzuziehen und weiter Geschichte schreiben.