Dieter Hecking gilt gemeinhin als ruhiger Zeitgenosse. Doch nach nicht einmal einer Viertelstunde hatte der Trainer des Hamburger SV am Sonntagnachmittag im Spiel gegen den SV Sandhausen bereits die Contenance verloren. Hecking sprang wütend auf, sein Gesicht verzog sich zu einer fiesen Grimasse und viel hätte nicht gefehlt, und er hätte auch noch seinen Notizblock zu Kleinpapier verarbeitet.

Kurz zuvor war der HSV in Rückstand geraten, bezeichnenderweise durch ein Eigentor von Rick van Drongelen. Damit verschlechterte sich die Ausgangssituation der Hamburger im Kampf um den Relegationsplatz in der Zweiten Liga noch weiter. Angesichts eines Rückstands von einem Punkt auf den 1. FC Heidenheim war klar, dass dem HSV eine Niederlage nicht reichen würde, um noch auf Platz drei zu springen.

Dabei machte Arminia Bielefeld im Parallelspiel gegen die Heidenheimer die Ankündigung wahr und spielte wie ein Zweitliga-Meister auf. Nach nur 17 Minuten führte der erste Aufsteiger ins Fußball-Oberhaus bereits mit 2:0, auch hier ebnete ein Eigentor des Gegners den Weg. Die Lockerheit der Bielefelder ging Heidenheim komplett ab, die Beine waren schwer, der Kopf offenbar zu voll.

Das Gute aus Sicht des Teams von Frank Schmidt war allerdings, dass es der Konkurrenz aus Hamburg offenbar nicht anders ging. Denn nach dem 0:1 brach der HSV auseinander. Sandhausen erhöhte zügig auf 2:0 und hatte weitere Chancen, den Vorsprung sogar noch auszubauen. Dazu musste Hecking gleich zweimal verletzungsbedingt wechseln, was seinem Team die letzte Ordnung raubte.

In Bremen dürften sie sich derweil die Hände gerieben haben. In dieser Verfassung und angesichts der eigenen Wiedergeburt am Samstag beim 6:1 gegen Köln wären weder Heidenheim noch der HSV ein wirklich ernstzunehmender Kontrahent in den beiden Relegationsspielen.

Der HSV spielt damit in der kommenden Saison bereits das dritte Jahr in Folge Zweite Liga

Einen Wunschgegner hätte Werder ohnehin nicht gehabt. Offiziell bemühten sich die Bremer vor dem Zweitliga-Finale um Zurückhaltung, ein mögliches Derby gegen den HSV sei allenfalls ein großes Medienthema. Und ohnehin, so Florian Kohfeldt, warne er davor, „zu denken, Heidenheim sei in irgendeiner Art leichter als der HSV“.

In dieser Einschätzung wurde der Werder-Coach in der ersten Halbzeit am Sonntag eindrucksvoll bestätigt. Denn beide möglichen Gegner wirkten mit der Situation im Relegationsrennen komplett überfordert. Dieter Hecking marschierte fast im Stechschritt nach den ersten 45 Minuten in die HSV-Kabine, immerhin konnte er seinen Spielern dort mitteilen, dass sie es noch aus eigener Kraft würden richten können.

Für Heidenheim, den kleinen Klub aus der 50.000-Einwohnerstadt in Ostwürttemberg, galt freilich Gleiches. Vor dem Spiel hatte Vorstandschef Holger Sanwald in einem Zeitungsinterview noch betont, dass es die Zielsetzung Erste Liga in Heidenheim nicht geben könne. Entsprechend traten seine Spieler dann in Bielefeld allerdings auch auf.

Verhaltene Freude bei Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Foto: dpa

In den zweiten 45 Minuten wurde es nicht besser, die Arminia erhöhte schnell auf 3:0, und so blieb den Heidenheimern nur die Hoffnung, dass der HSV auch nach der Pause nichts gebacken bekommen würde. Zumindest mühten sich die Hamburger, und schließlich half der Videoschiedsrichter ein bisschen mit. Nach einem grenzwertigen Zweikampf im Sandhäuser Strafraum gab es Elfmeter, den Aaron Hunt mit ordentlich Wumms zum 1:2 verwandelte.

Nun fehlte dem HSV nur ein weiterer Treffer zur Relegation und der Hoffnung, Bielefeld und Stuttgart zurück in die Bundesliga zu folgen. Doch es mangelte an Struktur im Spiel nach vorn, Chancen gab es so gut wie keine. Und dann ertönte erneut ein Pfiff, Hecking blickte flehend gen Himmel, doch es half nichts. Diesmal gab es Strafstoß für Sandhausen, nach dem Behrens mit seinem zweiten Treffer das 3:1 für die Gäste erzielte.

Weil anschließend ein Wunder werderschen Ausmaßes ausblieb und sogar noch das 1:4 und 1:5 fielen, durfte sich Heidenheim in Bielefeld trotz einer 0:3-Niederlage freuen. Verhalten allerdings, Trainer Frank Schmidt dürfte wissen, dass er nach dieser Leistung mit seiner Mannschaft in der Relegation gegen Bremen größtmöglicher Außenseiter ist. (Tsp)