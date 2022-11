„Katarische Bademäntel“ Eklat um Wagner-Kommentar im TV – ZDF äußert sich

Der ZDF-Experte und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner steht für einen Kommentar über die traditionellen Gewänder der Katarer im Live-TV in der Kritik. Der Kommentar fiel in der 79. Minute des Spiels Deutschland gegen Spanien am Sonntag, als der ehemalige Fußballprofi mit Kommentator Oliver Schmidt über die Anzahl der Fans im al-Bayt-Station diskutierte.

Wagner sagte: „Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel.“ Damit bezog sich Wagner auf die langen, weißen Gewänder der Katarer, die Thawb genannt werden. Das Kleidungsstück ist im arabischen Raum weit verbreitet.

Am Sonntagabend reagierte das ZDF. Auf Twitter antwortete das Sportstudio diversen Personen, die Wagners Kommentar zuvor geteilt oder kritisch kommentiert hatten. Der Kommentar sei in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Dies dürfe nicht sein und werde besprochen werden. Welche Folgen der Kommentar für Wagner haben wird, ist noch nicht klar.

Zahlreiche Zuschauer:innen kritisierten Wagners Kommentar auf Twitter und bezeichneten ihn als peinlich, rassistisch oder arrogant. Andere Nutzer:innen halten einen Rassismus-Vorwurf für übertrieben und ziehen Vergleiche zu Jan Böhmermann, der ebenfalls im ZDF seine Sendung „ZDF Magazin Royal“ betreibt, in der er regelmäßig die Grenzen der Satire austestet.

Wagner selbst hat sich noch nicht zu seinem Kommentar geäußert.

