War die Mini-Choreo inszeniert? Katarischer Sender wertet Özil-Fotos als Zeichen gegen „westliche Doppelmoral“

Beim WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Spanien haben Zuschauer Bilder des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil in die Höhe gehalten. Außerdem hielten sich einige von ihnen im katarischen Al-Bait-Stadion den Mund zu. Damit spielten sie am Sonntagabend offensichtlich auf die Geste der DFB-Elf vor deren ersten WM-Spiel gegen Japan an.

Mit der Geste hatte das Team am Mittwoch gegen das Verbot der „One Love“-Armbinde durch den Weltfußballverband FIFA protestiert. Die Kapitänsbinde soll ein Symbol für Vielfalt und Meinungsfreiheit sein. Besonders in Katar selbst war diese Geste der Nationalspieler auch kritisiert worden.

Warum Fans im Stadion nun auch Özil-Fotos und Zeichnungen zeigten, auf denen er zwinkert, ist weiterhin unklar. Die katarische Fußball-Sendergruppe Al-Kass wertet die Zuschaueraktion als Geste gegen „westliche Doppelmoral“. Besonders in Katar selbst war die Geste der deutschen Nationalspieler auch kritisiert worden.

Tatsache ist: Özil ist mit dem DFB nicht im Guten auseinandergegangen. Nach dem Wirbel um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Fußball-WM 2018 und dem Vorrunden-Aus war er aus der Nationalelf zurückgetreten. Er selbst hatte dem DFB nach seinem Rücktritt unter anderem Rassismus vorgeworfen und mit dem Verband gebrochen.

Ende 2019 hatte sich Özil kritisch zur Unterdrückung der Uiguren in China geäußert. Sein damaliger Club, der FC Arsenal, hatte sich, wohl auch aufgrund wirtschaftlicher Interessen in China, umgehend von Özils Äußerungen distanziert. Menschenrechtsaktivisten lobten Özil für dessen Worte.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte am Sonntagabend in ihrem zweiten Vorrundenspiel bei der WM in Katar ein 1:1 gegen Spanien erkämpft. Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Japan muss das DFB-Team nun am Donnerstag gegen Costa Rica gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Außerdem ist der Ausgang der Partie Spanien gegen Japan von Bedeutung. (dpa, Tsp)

