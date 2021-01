Die deutschen Biathletinnen sind ohne Top-Ten-Platz in den ersten Biathlon-Weltcup in Oberhof gestartet. Im Sprint über 7,5 Kilometer lieferte am Freitag Franziska Preuß als 14. das beste Ergebnis ab. Die 26-Jährige hatte nach einer Strafrunde 1:13,4 Minuten Rückstand auf die überragende Siegerin Tiril Eckhoff. Die Norwegerin verwies bei ihrem vierten Saisonsieg die ebenfalls fehlerfreie Schwedin Hanna Öberg um 29,6 Sekunden auf den zweiten Platz. Als Dritte holte die von deutschen Trainern Ricco Groß und Gerald Hönig betreute Österreicherin Lisa Theresa Hauser (1 Fehler/+ 40,2 Sekunden) den ersten Podestplatz ihrer Karriere.

Denise Herrmann (32), Vorjahreszweite im Sprint, kam nach zwei Fehlern 0,2 Sekunden hinter Preuß als 15. ins Ziel. Damit haben die beiden eine solide Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (12.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

Derweil verpasste Maren Hammerschmidt (31/2 Fehler) als 69. die Qualifikation für das Jagdrennen. Um Ergebnisverbesserung geht es für Vanessa Hinz (28) als 33., Janina Hettich (24) auf Rang 44 und Anna Weidel (24/0) als 49. (dpa)