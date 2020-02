Als die Fans des FC Bayern das erste Mal begeistert jubelten, war der Ball in der Hälfte der München. Applaus gab es nämlich nicht für eine besondere Offensivaktion, sondern für den Linksverteidiger Alphonso Davies. Der 19 Jahre alte Kanadier hatte gerade das Laufduell gegen den Leipziger Angreifer Dani Olmo gewonnen, der sonst alleine auf Manuel Neuer zugelaufen wäre. Auch danach war Davies immer wieder zu schnell für die Leipziger Spieler, an denen er sich einfach den Ball vorbeilegen und davon sprinten konnte.

Doch so schnell Davies auch war, der entscheidende Pass vors Tor misslang ihm immer wieder. Und so konnte er trotz einer hervorragenden Leistung nicht für Tore im Spiel zwischen Bayern München und RB Leipzig sorgen. 0:0 endete das Aufeinandertreffen zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Fußball-Bundesliga. In der ausverkauften Münchener Arena verteidigten die Bayern so die Tabellenführung in einem Spiel, das erst in der zweiten Hälfte die hohen Erwartungen an ein Spitzenspiel erfüllen konnte.

Leipzig wird in München bewusst unfreundlich begrüßt

Bayern Trainer Hansi Flick nahm zwei Änderungen im Vergleich zum 4:3-Sieg im Pokal gegen Hoffenheim vor. Goretzka und Thiago kamen für Coutinho und Tolisso in die Startelf. Kingsley Coman und Lucas Hernández, die beide viele Wochen verletzt pausieren mussten, kehrten zurück in den Kader. Bei Leipzig feierte Neuzugang Dani Olmo sein Debüt in der Startelf. An dem Spanier sollen kurz vor Transferabschluss auch die Bayern Interesse gezeigt haben, doch Olmo entschied sich für den Klub von Trainer Julian Nagelsmann.

Wie auch in vielen anderen Stadien Deutschlands wurde Nagelsmanns Team bewusst unfreundlich begrüßt. Die Münchner Fans zeigten in der Südkurve zwei unmissverständliche Plakate, um gegen den vom Getränke-Imperium Red Bull aufgebauten Klub aus Leipzig zu protestieren.

Auf dem Platz waren die Bayern von Anfang an spielbestimmend. Doch Serge Gnabry, Thomas Müller und vor allem Davies schafften es zwar, mit dem Ball bis zur gegnerischen Grundlinie vorzustoßen, die Flanke vors Tor konnten die Leipziger aber fast immer wieder klären.

Julian Nagelsmann hat Grund zur Aufregung

Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatte Lewandowski, der wenige Minuten vor der Pause nach einer Flanke von Thomas Müller zum Abschluss kam. Upamecano konnte Lewandowskis Schuss aber kurz vor der Torlinie zur Ecke abwehren.

Für Leipzigs Trainer Nagelsmann gab es also genug Grund, sich aufzuregen. Immer wieder zeigte er seinen Spielern Laufwege an und schimpfte er in seiner Coachingzone. Vier Getränkeflaschen standen bei Leipzig vor der Bank, niemand trank an diesem Abend so viel wie der aufgeregte Nagelsmann.

In der zweiten Halbzeit hatte er wieder genug Grund zu schimpfen – doch dieses Mal nicht wegen falscher Laufwege, sondern wegen der miserablen Chancenverwertung seiner Spieler. Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer schoss freistehend von der Höhe des Elfmeterpunkts über das Tor. Kurz danach legte Nationalstürmer Timo Werner den Ball an Manuel Neuer vorbei und musste nur noch ins Tor einschieben. Gerade rechtzeitig grätschte aber David Alaba heran und verhinderte den Rückstand.

Hoch das Beinchen: Marcel Halstenberg im Duell mit Robert Lewandowski. Foto: Thomas Kienzle/AFP

Die Partie wurde danach deutlich abwechslungsreicher, mit hohem Tempo stürmten auch die Bayern aufs gegnerische Tor. Fast hätten sie Erfolg gehabt, als Schiedsrichter Marco Fritz nach einem Foul an Robert Lewandowski auf Elfmeter entschied. Weil der Stürmer aber zuvor im Abseits gestanden war, griff der Videoassistent ein, und Fritz nahm den Strafstoß wieder zurück.

Für Leipzig hatte Werner wenig später erneut eine riesige Chance zur Führung. Christopher Nkunku sprintete bei einem Konter alleine die linke Außenbahn entlang und flankte dann zu Werner, der sich alleine vor Neuer Zeit nehmen konnte für sein 21. Saisontor. Doch etwas überhastet zielte er links vorbei. Nagelsmann fluchte in der Coachingzone und zog sich verzweifelt die Kapuze über den Kopf.

Bei den Bayern hatte danach Goretzka noch eine Chance zum Siegtreffer, aber Gulacsi parierte herausragend. Höhepunkte für die Münchner waren daher nur noch die Einwechslungen der Rückkehrer Hernández und Coman – und natürlich das Gefühl, noch immer an der Tabellenspitze zu stehen.