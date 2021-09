Dass es am Sonnabendnachmittag um die Torhüter gehen würde, deutete sich schon vor Anpfiff an. Als die Spieler aus der Kabine liefen, schallten bereits die ersten „Luthe“-Rufe durch das Stadion An der Alten Försterei. Schlussmann Andreas Luthe ist in letzter Zeit zu einem der populärsten Spieler des 1. FC Union geworden.

Sein Gegenüber Rafal Gikiewicz, der selbst einmal Köpenicker Fanliebling war, wurde dagegen mit gemischten Gefühlen empfangen. Zwar feierten ihn viele als „Fußball-Gott“, doch es ertönten auch zahlreiche Pfiffe für den polnischen Torwart von den Rängen der Waldseite. Inzwischen wird Gikiewicz, der Union zuletzt mit dem FC Augsburg zwei Mal besiegt hatte, hier eher ungern gesehen.

Diesmal sollte es aber weder für den Ex-Augsburger Luthe noch für Gikiewicz einen Sieg gegen alte Bekannte geben. In einem hart umkämpften Bundesligaspiel trennten sich Union und Augsburg 0:0. Dabei hatten beide Mannschaften genug Chancen, zu gewinnen. Vielmehr lag es an den Torhütern, die beide gegen ihren früheren Arbeitgeber glänzten. Während Luthe einfach unbezwingbar wirkte, war der etwas wildere Gikiewicz fast immer im richtigen Moment zur Stelle.

So gingen die Stürmer auf beiden Seiten frustriert nach Hause, doch eigentlich konnten beide Mannschaften mit dem Unentschieden gut leben. Für die schwach in die Saison gestarteten Augsburger war es der zweite Punkt in vier Spielen, und für Union war es das vierte Spiel ohne Niederlage in dieser Spielzeit. Ungeschlagen und bestens gelaunt kann die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nun den Fokus auf nächsten Donnerstag richten, auf das erste Gruppenspiel in der Conference League.

Im Vergleich zum 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause nahm Fischer zwei Änderungen in der Startelf vor. Friedrich kam für Jaeckel und Genki Haraguchi, der gerade erst von einem Länderspieleinsatz in Katar zurückgekehrt war, saß auf der Bank. Für ihn stand Neuzugang Kevin Möhwald bei seinem Union-Debüt in der Startelf. Sowohl Luthe als auch Rani Khedira durften gegen ihren früheren Arbeitgeber starten.

Schon nach fünf Minuten kam Luthe mit einer soliden Parade gegen Daniel Caligiuri zum Einsatz. Die besten Chancen gab es aber vor dem Tor von Gikiewicz, der in den ersten zehn Minuten drei Großchancen von Niko Gießelmann vereitelte. Zuerst scheiterte der Linksverteidiger nach einer Flanke von Marvin Friedrich aus kurzer Distanz, dann mit einem Volleyschuss an den Pfosten. Wenige Minuten später war er nach einer Flanke von Christopher Trimmel wieder zur Stelle, köpfte den Ball aber über die Latte.

Trotz der dominanten Anfangsphase lief aber nicht alles rund für die Gastgeber in der ersten Halbzeit. Schon nach 22 Minuten musste der angeschlagene Möhwald sein Debüt vorzeitig abbrechen und wurde durch Haraguchi ersetzt. Die Augsburger lauerten derweil gefährlich auf Konter, und gingen nur wegen Luthe nicht selbst in Führung. Mit zwei fliegenden Paraden hintereinander zeigte der Union-Schlussmann erneut, warum er mittlerweile die unangefochtene und durchaus beliebte Nummer eins in Köpenick ist.

Im zweiten Durchgang ging es ähnlich intensiv und physisch zu wie in der ersten. Erst nach einer Stunde kam wieder richtig Leben in das Spiel. Mit einem Kopfball gegen die Latte verpasste Friedrich um ein Haar die Führung,bevor Luthe seine Mannschaft auf der anderen Seite im Spiel hielt. Als Sergio Cordova den Ball aus kurzer Distanz Richtung obere Ecke knallte, parierte der Union-Torwart brillant und reflexartig mit der rechten Arm.

Damit war aber das Torhüterduell immer noch nicht entschieden. Kurze Zeit später frustrierte Gikiewicz mit einer starken Doppelparade erst Taiwo Awoniyi und dann den für Max Kruse eingewechselte Andreas Voglsammer.

Beim 0:0 sollte es bleiben, doch für die Union-Fans gab es zwanzig Minuten vor Schluss trotzdem etwas zu feiern. Mit seiner Einwechslung für Levin Öztunali kehrte Grischa Prömel nach langer Verletzungspause wieder zurück und feierte seinen ersten Einsatz seit Ende April. Er wurde ähnlich eifrig gefeiert wie Luthe, dessen Name zum Schlusspfiff schon wieder durch das Stadion schallte.