Kein Urlaub am Meer oder in den Bergen, keine späten Biere in der Kneipe – und jetzt nicht mal mehr Fußball vor der Glotze? Es ist wahrlich eine harte Zeit, in der wir leben. Weil Reporter und Kameraleute aus Corona-Risikogebieten womöglich nicht in den Bundesliga-Stadien arbeiten dürfen, droht nun der totale Fußball-Blackout. Zumindest wenn man den Schlagzeilen von „Kicker“ und „Bild“ Glauben schenkt.

Allein die Vorstellung, dass da am Samstag und Sonntag in der Bundesliga gespielt wird, ohne dass davon auch nur ein einziges Bewegtbild an die Öffentlichkeit kommen könnte, erscheint regelrecht absurd. Das gab es zuletzt irgendwann in den 1980er-Jahren – und sogar ganz freiwillig. Die ARD-Sportschau entschied sich damals für Zusammenfassungen von drei Spielen, von den restlichen Partien wurden einfach die Ergebnisse inklusive Torschützen auf einer Tafel eingeblendet.

Damals durften aber natürlich Fans ins Stadion und auch das Radio übertrug. Selbst das ist diesmal nicht sicher. Der große Fußball könnte plötzlich ganz klein werden, in den riesigen Arenen ginge es wie auf dem Bolzplatz um die Ecke zu. Am Ende meldet dann der Schiedsrichter das Ergebnis an die zuständigen Stellen und die Vereine geben vielleicht noch einen Kommentar zum Geschehen ab. Telefonisch natürlich.

Angesichts dieser Aussichten dürfte sich der eine oder andere ein Schmunzeln nicht verkneifen können. Das Millionengeschäft Profifußball würde plötzlich in das analoge Zeitalter zurückfallen. Irgendwie hätte das sogar was. Gar nicht auszudenken, was auf dem Platz passieren könnte, wenn sich die Spieler komplett unbeobachtet fühlen.

Aber zurück in die Wirklichkeit. Natürlich wird es am Wochenende Übertragungen aus der Fußball-Bundesliga geben. Und sollte die Lage tatsächlich dazu führen, dass keine Live- oder sonstigen Bilder produziert werden können, würde die DFL den Spieltag eher verschieben. Denn auf Fans vor Ort können die Vereine gerade noch verzichten, auf das Fernsehen allerdings nicht. Hieran hängt schließlich ihre Existenz.

Die Zeiten mögen hart sein, aber die Menschen haben sich daran gewöhnt. Urlaub war 2020 Zuhause ohnehin am schönsten und die Kneipen haben ja immerhin noch bis 23 Uhr geöffnet. Und wer trotzdem auf seine Dosis Fußball nicht verzichten kann, der wird entweder in der ARD-Mediathek fündig oder schaut bei Sky oder Dazn einfach Spiele aus England, Spanien oder Italien. Die 1980er-Jahre sind schließlich lange vorbei.