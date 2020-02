Nicolas Le Goff umarmte seine Teamkollegen wie ein stolzer Vater. Soeben hatte der Mittelblocker die BR Volleys im Volleyball-Pokalfinale gegen Düren mit einem wuchtigen Angriff mit 14:12 im dritten Satz in Führung gebracht. Doch er wusste, dass eine starke Teamleistung überhaupt erst möglich gemacht hatte, dass sein Punkt bereits vorentscheidenden Charakter hatte.

Le Goff ist der einzige Spieler, der bereits 2016 dabei war, als die Volleys zuletzt den Pokal gewannen – allerdings war es diesmal deutlich einfacher. In selbst für Volleys-Verhältnisse außergewöhnlich einseitiger Manier bestimmten die Berliner das Geschehen und holten sich den Pokal mit einem 3:0 (25:12, 25:18, 25:22)-Erfolg.

Der erste Satz als Machtdemonstration

„Ich glaube, nervös ist niemand, nur voller Vorfreude“, hatte Volleys-Coach Cedric Enard vor dem Spiel gesagt. Die Vorfreude auf Aufschläge dürften den Berliner aber gleich zu Beginn vergangen sein. Die ersten Punkte schenkten sie den Dürenern, weil Sergey Grankin und Kapitän Moritz Reichert ihre Services nicht übers Netz bringen konnten.

Dann kam aber Benjamin Patch und sorgte mit der ersten Aufschlagserie für den frühen 7:3-Vorsprung. Nach einem klugen Heber von Samuel Tuia über den Dürener Block, einem wuchtigen Hinterfeldangriff Moritz Reicherts und zwei starken Blöcken in Serie stand es sogar 16:7. „Wie immer in einem Endspiel wird der erste Satz wichtig sein. Wir wollen die Dürener bestenfalls gar nicht erst ins Spiel kommen lassen“, hatte Enard angekündigt. Wie brutal gut sein Team das umsetzen würde, hätte er wohl selbst nicht gedacht. Die Berliner machten schon im ersten Satz klar, wer der klare Favorit auf den Titel ist.

Den Anfang des zweiten Satzes konnten die Dürener nun ausgeglichener gestalten. Auch, weil dem gebürtigen Berliner und mehrmaligen Volleyballer des Jahres, Björn Andrae, gleich mal ein schöner Angriff gelang. Ein noch bekannteres Gesicht stand den Volleys in Egor Bogachev gegenüber, der nicht nur in Berlin aufgewachsen ist, sondern auch bis zum Sommer noch für die BR Volleys spielte.

Doch auch die beiden Außenangreifer konnten nicht verhindern, dass die Volleys auch in Satz zwei wieder eine Nummer zu groß wurden für den Tabellensiebten der Volleyball-Bundesliga. Ähnlich wie in der Liga, als die Volleys in Berlin beim 3:0 keine Probleme hatten, sprühten sie vor Selbstvertrauen.

Berliner Fans feiern jeden Punkt

Wie selbstverständlich haute Tuia ein punktgenaues Zuspiel Grankins so in den Dürener Block, dass der Ball ins Aus prallte. Die Berliner zogen auf 14:10 davon. Als Patch kurz darauf gleich zwei Vorlagen des russischen Dirigenten am Netz verwertete, war auch in Satz zwei früh eine Vorentscheidung gefallen. Die rund 250 Volleys-Anhänger, die sich auf den Weg gemacht hatten, rasteten nun bei jedem gewonnen Punkt aus. Sie waren zwar nur eine Minderheit unter den 10.689 Zuschauern in der Mannheimer Arena – nun aber wie ein gigantischer Lautsprecher. Nach einem unerreichbaren Angriff Jeffrey Jendryks durften sie sich ausgiebig über den Gewinn des zweiten Durchgangs freuen.

Der 25. Sieg in nationalen Wettbewerben in Serie nahm Formen an. Im dritten Satz hatten sich die Dürener zwar noch mal einiges vorgenommen und wollten die Berliner auch mit ihrer Körpersprache beeindrucken – nach jedem gewonnenen Punkt plusterten sie sich noch mehr auf als vorher. Bis zum 4:2 aus ihrer Sicht schien dieser Plan auch aufzugehen.

Doch sobald die Volleys mit dem Gaspedal spielten, hingen die Dürener wieder in der Kurve. So zum Beispiel, als Grankin mal wieder so auf Patch auflegte, dass dieser gefühlt drei Minuten in der Luft schwebend den Ball ins gegnerische Feld pflasterte.

Sieg - und kein Halten mehr

Die Berliner Spieler ermahnten sich nun immer wieder zur Ruhe, um nicht zu überdrehen und zu früh in den Feiermodus überzugehen. Denn nun konnten sich die Dürener auch mal längere Zeit eine Führung erarbeiten. Nach einem tollen Aufschlag Samuel Tuias war es um diese allerdings auch wieder geschehen.

Und es gelang den Berliner weiterhin so vieles, dass es ihnen sichtlich schwerfiel, die Euphorie, die aus der orangenen Ecke der Halle, wo ihre Fans herumtollten, nicht aufzusaugen. Beim 21:17 hielten die Volleys allerdings auch nicht mehr mit ihrer Vorfreude hinterm Berg. Sie ballten nun immer wieder die Faust – auch die Hände des sonst eher ruhigen Cedric Enard war nun bereits häufiger über dessen Kopf als neben dessen Hüften zu finden.

Beim 24:21 waren die Volleys nur noch einen Punkt vom Pokalsieg entfernt. Erst landete ein Aufschlag Jendryks im Aus, dann aber auch der Dürener Aufschlag. Und nun gab es für die Männer in Orange kein Halten mehr.