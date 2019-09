Für die Ausrichter aus Katar sind Ausfälle wie jene von Storl oder Schäfer verkraftbar. Anders verhält es sich, wenn internationale Topstars fehlen. Zu nennen ist insbesondere Mo Farah. Der Brite ist seit vielen Jahren die Lichtfigur auf der Lang- und Marathonstrecke, ein Ausnahmeläufer, der das Publikum mitreißen kann. Zu gerne hätten ihn die WM-Organisatoren in Doha im Marathon gesehen. Der 36-Jährige aber sagte schon vor Monaten ab. Er wolle lieber beim Chicago- Marathon im Oktober mitmachen, teilte er mit. Außerdem sei das, so fand auch er, besser hinsichtlich seiner Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.

Die Leichtathleten hatten noch nie so wenig Lust, an einer WM teilzunehmen, wie in diesem Jahr. Aber trotz vieler Bedenken wird das Gros der Athleten in Doha dabei sein. „Das ist mein Job“, sagt Speerwerfer Röhler. Er werde die WM nicht boykottieren. Schließlich sei eine Sportlerspanne viel kleiner als die strukturelle, politische Geschichte, die hinter dem Event in Doha stecke. „Die Frage ist ja: Wie lange kann ich Leistungssportler sein?“, meint der 27-Jährige. „Von daher nehme ich das schon mit.“ Auch die Weitspringerin Malaika Mihambo wird teilnehmen.

Ihr wird zugetraut, eine Goldmedaille für Deutschland zu gewinnen. Die 25-Jährige ist sich der vielen Probleme rund um die WM bewusst. Sie gibt aber im Gespräch mit dem Tagesspiegel zu bedenken, „dass wir Athleten in solche Entscheidungsprozesse letztendlich nicht eingebunden sind“.

Tatsächlich sind die Sportler die letzten, denen man vorwerfen kann, dass der Saisonhöhepunkt der Leichtathletik unter solchen Vorzeichen stattfindet. Vielmehr sind es die Sportverbände, allen voran der Leichtathletik-Weltverband IAAF, die die Verantwortung dafür tragen. Schon die Vergabe der Weltmeisterschaften an Doha im Jahr 2014 soll unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen sein. Damals leitete noch der höchst korrupte Senegalese Lamine Diack als Präsident den Leichtathletik-Weltverband.

Drei Jahre zuvor sollen Zahlungen in Höhe von drei Millionen Euro auf das Konto einer Sportvermarktungsfirma von Papa Massata Diack, Sohn von Lamine Diack, geflossen sein. Gezahlt worden sein sollen sie von einem katarischen Medienkonzern. Zwar erhielt dann London den Zuschlag für die Leichtathletik-WM 2017, zwei Jahre später aber war Katar an der Reihe.

Dazu beigetragen haben dürfte zudem, dass sich die Katarer spendierfreudig zeigten und abstimmungsberechtigten Ländern Tartanbahnen finanzierten. „Das Einzige, was die haben, ist Geld“, schimpfte Spaniens Leichtathletik-Verbandschef Jose Maria Odriozola.

Aber was heißt schon das Einzige? Geld regiert den Weltsport, und davon hat Katar mehr als genug. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft ist eines von vielen sportlichen Großereignissen, die Katar in den vergangenen Jahren ausgetragen hat oder in Zukunft noch austragen wird.

Wie wird es erst bei der Fußball-WM

In drei Jahren steigt das neben den Olympischen Spielen größte Sportevent überhaupt in Katar: die Fußball-Weltmeisterschaft. Es stellt sich bei alldem die Frage, warum das Emirat Milliarden dafür ausgibt. Zumal die Katarer eine andere Sportkultur haben als die Mitteleuropäer. Handball, Radfahren oder Turnen etwa spielen in dem Wüstenstaat keine Rolle. Trotzdem wurden dort in diesen Sportarten in jüngerer Vergangenheit Weltmeisterschaften ausgetragen.

Ein guter Ansprechpartner in dieser Frage ist James M. Dorsey. Der bereits mehrfach für den Pulitzer-Preis nominierte Journalist befasst sich in seinem Blog „The Turbulent World of Middle East Soccer“ seit vielen Jahren unter anderem mit den Zielen, die hinter Katars Engagement im Sport stecken. „Es geht dem Emirat in erster Linie darum, seine Soft Power zu vergrößern“, erklärt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Unter Soft Power versteht man die politische Machtausübung auf der Grundlage von kultureller Attraktivität.

Ein wesentlicher Faktor dieser Attraktivität ist für die katarischen Machthaber der Sport. „Katar nutzt solche medialen Großereignisse außerdem, um auf den gesellschaftspolitischen Fortschritt im Land aufmerksam zu machen, etwa auf das verabschiedete Asylgesetz, die vermeintliche Pressefreiheit oder die angeblich verbesserte Menschenrechtssituation“, erzählt Dorsey. Doch die Wahrheit in Katar, gerade in den letzten beiden Punkten, sei eben anders als von der Monarchie dargestellt.

So instrumentalisiert Katar letztlich sportliche Events für politische Zwecke. Leiden und schwitzen müssen dafür ab kommenden Freitag die Athleten. Angesichts dieser Zusammenhänge empfiehlt sich für manche Teilnehmer vielleicht der WM-Fahrplan, den Diskus-Olympiasieger Christoph Harting vor wenigen Wochen für sich ausgegeben hat: „Einen Tag vorher anreisen, zwei Tage Wettkampf und am nächsten Tag auf Wiedersehen.“