Bis zehn Minuten vor der Pause wartete Jürgen Klinsmann, ehe er sich von seinem Sitz erhob. Der Trainer von Hertha BSC trat an die Seitenlinie und machte ein paar Handbewegungen. Ein wenig schwerfällig wirkten sie, ohne die letzte Überzeugung. Ähnlich wie das Spiel seiner Mannschaft in dieser Phase. Wo soll die Überzeugung auch herkommen? Leichtigkeit ist von den Berlinern in der Fußball-Bundesliga derzeit nicht zu erwarten. Kampf und Krampf prägen das Spiel der Mannschaft. Immerhin erarbeitete sie sich am Samstag auf diese Weise im Abstiegskampf einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg.

Der frühere Freiburger Vladimir Darida beendete mit seinem Tor eine Serie von drei Heimniederlagen hintereinander – und bescherte dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann im dritten Spiel mit Hertha den ersten Sieg. Mehr als zwei Monaten hatten die Berliner auf einen solchen Erfolg warten müssen.

Klinsmann wartete mit einer durchaus überraschenden Aufstellung auf. Ersatzkapitän Niklas Stark saß erstmals in dieser Saison auf der Bank, weil Hertha mit Viererkette verteidigte. Vedad Ibisevic stürmte an der Seite von Davie Selke, die beiden offensiven Außenpositionen wurden von Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun besetzt, der erstmals unter Klinsmann in der Startelf stand. Torhüter Thomas Kraft, Marius Wolf und Ondrej Duda verloren ihren Platz in der Mannschaft. Duda musste statt bei den Profis wie Jordan Torunarigha, Mathew Leckie und Alexander Esswein im Regionalliga-Spitzenspiel der U 23 gegen Energie Cottbus ran.

Die Berliner begannen durchaus engagiert, gingen eifrig in die Zweikämpfe und hatten schon in der zweiten Minute eine erste Offensivaktion. Nach einem guten Zuspiel Lukebakios aber machte es Dilrosun etwas zu kompliziert, so dass er gar nicht erst zum Abschluss kam. Der erste Schwung Herthas war jedoch schnell verflogen. Die Mannschaft leidet unter der Situation, das war auch gegen die Freiburger zu sehen.

Dedryck Boyata, der schon nach drei Minuten für ein taktisches Foul Gelb gesehen hatte, spielte den Ball unbedrängt zu einem Freiburger, Torhüter Rune Jarstein, nach seiner Rotsperre zurück, tat es ihm kurz darauf gleich. Aber mehr noch als solche Ungenauigkeiten litten die Gastgeber darunter, dass es ihren Offensivbemühungen an einem Plan fehlte. Wenn Hertha mal von hinten aufbaute, schien niemand richtig zu wissen, was zu tun ist. Ibisevic und Lukebakio versuchten es mal aus der Distanz; gefährlich aber waren ihre Schüsse nicht.

Darida freute sich still

Angesichts der kreativen Armut ihn ihrem Spiel verlegten sich die Berliner eher auf Konter. Sie überließen den Freiburgern zumeist die Initiative, bis zur Pause kamen diese auf 56 Prozent Ballbesitz. Da auch das offensive Bedrohungspotenzial der Freiburger überschaubar war, bewegte sich die Darbietung vor 37.344 Zuschauern im Olympiastadion auf bescheidenem Niveau.

Javairo Dilrosun hatte vor der Pause noch eine gute Gelegenheit, als er von jenseits der Mittellinie mit dem Ball loslief, nicht richtig attackiert wurde, letztlich aber an Freiburgs Torhüter Mark Flekken scheiterte. Zehn Minuten später nahm Selke einen Flankenball von Lukas Klünter mit der Brust aus der Luft an, sein Linksschuss verfehlte deutlich das Freiburger Tor. Mit Pfiffen wurde Herthas Mannschaft zur Pause in die Kabine verabschiedet.

Herthas Kredit beim Publikum ist am Ende einer recht deprimierenden Hinrunde nicht mehr allzu groß. Das war auch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zu vernehmen, als Selke im Anschluss an die erste Ecke überhaupt zu lange mit dem Abschluss wartete und ein lautes Raunen durchs Rund ging. Kurz darauf war alles wieder gut. Vladimir Darida spielte vor dem Freiburger Strafraum einen Doppelpass mit Davie Selke und traf aus knapp 20 Metern zur 1:0-Führung.

Das Tor wurde wild bejubelt, nur Darida selbst freute sich wegen seiner Freiburger Vergangenheit eher still. Für den Tschechen, in seinem 100. Bundesligaspiel für Hertha noch einer der Besseren seiner Mannschaft, war es bereits das dritte Saisontor.

Der Vorsprung aber wirkte sich nur bedingt lindernd auf die geplagten Nerven der Berliner aus. Freiburg tat nun mehr, spielte vor allem entschlossener nach vorne. Nationalverteidiger Robin Koch verfehlte nach einer Ecke nur denkbar knapp das Berliner Tor, Manuel Gulde setzte wenig später einen Schuss über die Latte.

Herthas Mannschaft ist derzeit nicht so gefestigt, dass sie eine solche Führung locker-flockig nach Hause spielt. Die Berliner hatten zwar noch eine richtig gute Chance durch Ibisevic, dessen Schuss von der Strafraumgrenze knapp am Tor vorbei ging; insgesamt aber mussten sie gegen alles andere als überragende Freiburger bis zum Schluss zittern, bis der dritte Heimsieg der Saison perfekt war.