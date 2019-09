Als Radsport-Trainer bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt, was Menschen sportlich in der Lage sind zu leisten. Am letzten Sonntag hatten beispielsweise drei meiner Schützlinge ihren großen Tag. Zusammen mit rund 4000 anderen Radfahrern starteten sie beim Ötztaler Rad-Marathon in Österreich. Das Jedermann-Rennen über 238 Kilometer gilt mit seinen 5500 Höhenmetern als Klassiker und eines der schwersten seiner Art. Zwischen dem Start und Ziel in Sölden stehen vier Berge im Weg. Kurz vor Schluss wartet mit dem Timmelsjoch und der Passhöhe auf 2500 Metern der härteste der vier Anstiege auf die Teilnehmer. Die Siegerzeit liegt meist um die sieben Stunden, um die zehn Stunden wollten meine drei Schutzbefohlenen unterwegs sein.

Seit über neun Monaten hatte sich jeder von ihnen auf dieses Rennen vorbereitet. Arbeit, Privatleben und Training wurde für diese Zeit unter einen Hut gebracht, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Als Trainer hatte ich zwar die Planung vorgegeben, treten mussten die Sportler aber immer noch selbst. Eine Woche vor dem Start verpasste ich jedem eine persönliche Pacing-Strategie inklusive Wettervorhersage. Denn auch im Hobbyradsport haben Puls- und Wattmesser inzwischen Einzug gehalten und machen vieles berechenbarer, theoretisch jedenfalls.

Um für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, glich am Morgen des Starts mein Arbeitszimmer einem Formel-1-Kommandostand. Obwohl ich über 800 Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens war, konnte ich jede Bewegung meiner Jungs sehen, fast als wäre ich bei ihnen am Hinterrad. Auf Computer, Laptop, Tablet und Smartphone liefen Livestream und GPS-Tracking ein, sogar Herzfrequenzen. Wattwerte und Geschwindigkeiten konnte ich teilweise in Echtzeit verfolgen. Wenn ein Radsport-Romantiker dabei gewesen wäre, hätte er sicher weinend den Raum verlassen.

In den ersten vier Stunden passierte nicht so viel. Ich nutzte die Zeit und fuhr selbst eine Runde an der frischen Luft. Nachdem ich wieder zuhause war, kam die erste zaghafte SMS-Anfrage: „Liegen wir noch gut in der Zeit?“ Nun begann die Motivationsarbeit. In regelmäßigen Abständen gab es von mir Kurznachrichten über die Zeitabstände zu den anderen und zum Einhalten des Zeitplans. Nach zehn Stunden Fahrtzeit erreichten die drei Helden das Ziel. Auf ihren Selfies sahen sie ziemlich fertig aus, aber auch glücklich. Die Komfortzone des Alltags hatten sie für das Rennen definitiv verlassen.

Michael Wiedersich ist Radsporttrainer und schreibt hier im Wechsel mit Tagesspiegel-Volontär und Läufer Felix Hackenbruch.