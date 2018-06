Ich bin umgezogen. Aus unserem 22-stöckige Autobahnhotel in Moskau nach London. London heißt der Block des Hotels in Sotschi, in dem sich mein sehr geräumiges und sehr modernes Zimmer mit Balkon befindet. Andere Kollegen wohnen in Paris, Rom und Athen. Das W-Lan funktioniert tadellos, was für einen Turnierreporter im Zweifel wichtiger ist als die schöne Aussicht. Mein Blick vom Balkon geht jetzt auf einen kleinen Platz mit einer Bühne, wo am Abend die Kinderdisko stattfindet. Zwischen den gegenüberliegenden Hotelgebäuden sind sogar die Berge zu erkennen.

Unsere temporäre Unterkunft ist ein Familienurlaubshotel mit den entsprechenden Angeboten für Kinder. Sotschi oder genauer Adler, wo wir jetzt einquartiert sind, ist ein Touristenort mit Sonne, Strand und mehr. Das Fisht-Stadion befindet sich am Ende der Strandpromenade, am Abend blinkt die äußere Hülle so penetrant in allen Farben, dass man den Eindruck haben könnte, die Arena stamme aus einem China-Shop auf der Kantstraße.

Wie aus dem China-Shop auf der Kantstraße

Die Kollegen, die schon vor einem Jahr vom Confed-Cup aus Sotschi berichtet haben, sind bei der Aussicht, ans Schwarze Meer zurückzukehren, regelrecht aufgeblüht. Einen ähnlichen Effekt erhofft sich der Bundestrainer Löw nach den Tagen im Birkenwald von Watutinki vermutlich auch bei seinen Spielern. Ein bisschen sommerliche Lockerheit kann der Mannschaft vor dem entscheidenden Spiel gegen Schweden ganz bestimmt nicht schaden.

Wir arbeiten jetzt jedenfalls da, wo andere Urlaub machen. Das war auch schon 2002 so, bei meiner ersten WM als Reporter in Japan und Südkorea. In der K.-o.-Runde, als die Nationalmannschaft in Südkorea spielte, wohnten wir auf der Insel Jeju und zwar in einem sündhaft teuren Hotel (angeblich eines der fünf besten des ganzen Landes), das den logistischen Vorteil hatte, dass es nur etwa fünf Minuten vom Quartier der Nationalmannschaft entfernt war. Die meisten anderen Journalisten wohnten im Hauptort der Insel und mussten jeden Tag eine Stunde zum Training und zur Pressekonferenz fahren. Eine Stunde hin. Und am Nachmittag wieder eine Stunde zurück.

Um meinen Verlag nicht in den Ruin zu treiben, teilte ich mir ein (gar nicht mal so großes) Doppelzimmer in dem Super-Duper-Luxushotel mit einem Kollegen aus Hamburg. Und weil wir so nett waren, gewährten wir einmal sogar noch einem Kollegen aus Stuttgart, der im Hauptort der Insel untergebracht war, Asyl für eine Nacht. Aus den Polstern unseres Sofas bauten wir ihm eine provisorische Bettstatt. Vor unserem Balkon lag, nein, nicht die Kinderdisko, sondern der „Lake Garden“. Morgens um sieben gingen sämtliche Springbrunnen und künstlichen Wasserfälle an, so dass man mit dem unguten Gefühl aufwachte, dass es in Strömen regnete. Jeden Mittag und jeden Abend wurde eine gigantische Drachenshow aufgeführt, mit Dampf und Feuer, vor allem aber mit viel Krach. Überhaupt wurde der „Lake Garden“ dauerbeschallt, wobei das Musikrepertoire denkbar beschränkt war: Entweder lief eine Techno-CD oder eine Best-of-Kompilation der Beatles. Beides in maximaler Lautstärke.

Im Ferienpark am Pazifik

Vor dem Umzug nach Südkorea hatte sich die Nationalmannschaft (und damit auch wir Journalisten) in Miyazaki einquartiert, auf der Insel Kyushu ganz im Süden Japans. In Wirklichkeit logierte der Tross allerdings nicht in Miyazaki, sondern in einem exterritorialen Gebiet namens Seagaia Sea Park, einem riesigen Ferienpark direkt am Pazifik mit allerlei Attraktionen, unter anderem einem Spaßbad für bis zu 10.000 Besucher, obwohl, wie gesagt, der Pazifik gleich um die Ecke lag. Der Ferienpark stand damals kurz vor der Insolvenz, weil die erhofften Touristenmassen ausgeblieben waren, und in meiner Erinnerung ist es so, dass wir dort mehr oder weniger unter uns waren.

Es gab in diesem Park eine kleine Eisenbahn (ohne Schienen), die die einzelnen Hotels anfuhr und vermutlich vor allem für Kinder gedacht war. Wir ließen uns damit zum Training und zur Pressekonferenz kutschieren. Jeder Halt wurde von einer Stimme vom Band angesagt, erst auf Japanisch, dann, mit sonorem Timbre, auch auf Englisch. Nach nicht einmal einer Woche konnte der Kollege einer bekannten Süddeutschen Zeitung die Ansage perfekt imitieren.

Damals erzählte man sich, mit leichter Häme natürlich, dass das Hotel der Journalisten besser und luxuriöser sei als das der Nationalmannschaft. Im Zweifel hat das die Spieler nicht weiter gestört. Ihr viel größeres Problem war, dass die deutschen Stecker für ihre Playstations nicht mit den japanischen Steckdosen kompatibel waren. Wenn ich mich recht erinnere, wurde dieser Missstand allerdings recht schnell behoben, so dass dem großen Erfolg der Rumpeltruppe von Rudi Völler beim Turnier nichts mehr im Wege stand.

Ich selbst wohnte nicht in dem luxuriösesten Hotel der Anlage, sondern in einem zweckmäßigen Appartement. Das hatte den Vorteil, dass man nicht jeden Abend teuer hätte essen gehen müssen. Hätte. Töpfe und Pfannen, für die Essenszubereitung nicht ganz unwichtig, zählten leider nicht zur Grundausstattung des Appartements. Aber man konnte sie an der Rezeption ausleihen. Für eine entsprechende Gebühr, versteht sich. 15 Euro kostete ein Set, allerdings nicht für den gesamten Aufenthalt, sondern nur für die Zeit von 16 Uhr am Nachmittag bis um 10 Uhr am nächsten Morgen.

Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, dass ich im Seagaia Sea Park viel gekocht habe.