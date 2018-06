Einen echten Turnierreporter erkennt man daran, dass er ein etwa acht mal zwanzig Zentimeter großes Stück Plastik vor dem Bauch trägt. Es baumelt an einem Band, das einem böse Schnittwunde im hinteren Halsbereich zufügt. Aber diesen Schmerz muss man aushalten (oder Hemden mit Kragen tragen). Denn ohne diese Stück Plastik – man nennt es auch Akkreditierung – geht bei einem Turnier weniger als gar nichts.

Entsprechend aufgeregt sind wir Journalisten bei diesem Thema, selbst noch erfahrenere Turnierreporter als ich. Wenn sich wenige Monate vor einer Weltmeisterschaft die Frage geklärt hat, wo wir während des Turniers unterkommen werden, geht es nur noch darum: Wann und vor allem wo kriegen wir unsere Akkreditierung? Ohne Akkreditierung können wir kein WM-Spiel sehen, ohne Akkreditierung können wir nicht mal 15 Minuten beim Aufwärmen der deutschen Mannschaft zuschauen und auch die täglichen Pressekonferenzen nicht besuchen. Das Problem ist: Man kann sich die Akkreditierung nicht einfach zwei Wochen vor Abflug in das Ausrichterland per Post in die Redaktion zuschicken lassen, man kann sie auch nicht im Medienzentrum der deutschen Mannschaft in Empfang nehmen. Die Fifa verlangt persönliches Erscheinen – und zwar an einem der Turnier-Spielorte.

Das war in der Vergangenheit nicht ganz unproblematisch, weil die diversen Bundestrainer die Angewohnheit hatten und haben, sich mit ihren Mannschaften in der Mitte des Nichts einzuquartieren. Genau da, wo man nicht im Geringstesten merkt, dass gerade in diesem Land ein großes Fußballturnier stattfindet. In der Regel hat der DFB unser Problem so gelöst, dass er den eingebetteten Journalisten im Gefolge der Nationalmannschaft für die Tage bis zum ersten Spiel DFB-eigene Akkreditierungen ausgestellt hat, Akkreditierungen zweiter Klasse sozusagen, mit denen man zumindest die Trainingseinheiten und die Pressekonferenzen der Nationalmannschaft besuchen durfte. Das ist in Russland erstmals nicht mehr der Fall. Es gibt nur eine Akkreditierung, eine Akkreditierung…

Mit dem Bus durch Japan

Was bei uns in der Vergangenheit zu Schnappatmung, Herzrasen und Schweißausbrüchen geführt hätte, weil ein Leben ohne Akkreditierung zwar denkbar, aber nicht lebenswert ist, das hat sich hier in Moskau als vollkommen unproblematisch herausgestellt. Am Morgen nach unserer Ankunft haben wir um 8.15 Uhr unser 22-stöckiges (nicht 15-stöckig, wie ich fälschlicherweise beim letzten Mal geschrieben habe) Plattenbau-Hotel an der Autobahnkreuzung verlassen; vier Metrostationen und 45 Minuten später waren wir bereits stolze Besitzer einer Fifa-zertifizierten WM-Akkreditierung. So einfach war es noch nie. Keine Schlange, kein schiefes Lächeln in eine schlechte Internetkamera für das obligatorische Foto und kein Warten auf die Bearbeitung. Es war alles vorbereitet.

Bei meinem ersten Turnier vor 16 Jahren logierte die Nationalmannschaft in Miyazaki auf der Insel Kyushu, am unteren Rand von Japan. Der nächste Spielort Oita lag 250 Kilometer Richtung Norden. Das Reisebüro des DFB organisierte für uns dankenswerterweise eine Gruppenreise zum Medienzentrum in Oita. Und so stieg nahezu der komplette Tross deutscher Journalisten an einem frühen Samstagmorgen – sonntags erschienen damals keine Zeitungen, außer meiner natürlich – einen Reisebus (möglicherweise waren es auch zwei) und startete zu diesem kleinen Ausflug durch Japan. Zehn Stunden später waren wir wieder zurück in Miyazaki. Immerhin im Besitz einer echten WM-Akkreditierung.

Nachts um zwanzig vor vier in Salvador da Bahia

Vor vier Jahren flogen wir im selben Flugzeug wie die Nationalspieler von Frankfurt nach Salvador da Bahia. Nach unserer Ankunft um 3.40 Uhr Ortszeit stieg die Mannschaft in einen Charter nach Porto Seguro, während wir Journalisten auf dem Flughafen nach einer Gepäckaufbewahrung für unsere 25-Kilo-Koffer suchten (die es tatsächlich gab) und anschließend mit einem Taxi zum Medienzentrum am Stadion fuhren. Der DFB hatte es tatsächlich geschafft, dass das Akkreditierungszentrum mitten in der Nacht für uns öffnete – was heute vermutlich auch nicht mehr ginge. Und so reihten wir uns nach elf Stunden Flug in die Warteschlange, lächelten mit verrutschter Frisur schief in die schlechte Internetkamera und bekamen schließlich die Akkreditierung, die uns zu richtigen Turnierreportern macht. Ich habe mir damals notiert: „Hässlichstes Akkreditierungsfoto aller Zeiten.“

Mehr zum Thema Sport Bunte Bildchen für Analphabeten

Dafür freute sich die freundliche Brasilianerin an der Ausgabe. Als sie meinen Namen las, fing sie an zu lachen. „Hermanns“, sagte sie – was sich anhörte wie „Helmanns“ – „Das heißt bei uns Mayonnaise.“