„Lieber Kollege, unsereiner neigt dazu, den Japaner zu unterschätzen. Vielleicht liegt das daran, dass der Japaner ständig nickt und lächelt und dass Europäer eine gewisse Unterwürfigkeit aus diesem Verhalten herauslesen wollen.“ So begann vor 16 Jahren mein erster Brief aus Japan an meinen Kollegen Sch. in Südkorea. Es war die erste Fußball-Weltmeisterschaft, über die ich berichten durfte. Und es war auch die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die in zwei Ländern, in Japan und Südkorea, ausgetragen wurde. (Inzwischen geht der Trend ja sogar zum Drittausrichter, aber das ist eine andere Geschichte.) Während ich also 2002 in der Vorrunde die deutsche Nationalmannschaft durch Japan begleitete, weilte der Kollege Sch. in Südkorea, weshalb die Redaktion auf die grandiose Idee gekommen war, dass der Kollege Sch. und ich uns immer abwechselnd Briefe schreiben sollten, in denen wir dem jeweils anderen von unseren aufregenden Erlebnissen in einer fremden Welt berichten. Also keine echten Briefe natürlich, die mit der Post befördert werden und uns vermutlich erst weit nach dem Endspiel in Yokohama erreicht hätten, sondern Briefe, die im Tagesspiegel veröffentlicht werden, damit nicht nur der Kollege Sch. in Südkorea erfährt, wie es so ist in Japan, sondern auch die Leserschaft in Berlin. Insgesamt habe ich zwei Briefe nach Südkorea verschickt, dann wurde der Briefverkehr von der Redaktion lahmgelegt. An die genauen Gründe erinnere ich mich nicht mehr, mit der Qualität der Texte wird es aber ganz sicher nichts zu tun gehabt haben.

Ich weiß aber noch, dass ich anfangs leicht verärgert war, weil man als junger Bursche bei seinem ersten Turnier natürlich besonders motiviert ist, weil man mit extra weit geöffneten Augen durch die fremde Welt geht und immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Dingen und Erfahrungen ist. Der Ärger hat sich dann schnell gelegt. Zu tun war auch so genug – und im Nachhinein, mit der Erfahrung von inzwischen acht großen Turnieren, bin ich sogar richtig froh, dass es so gekommen ist. Denn damals wurde nicht nur der Briefverkehr eingestellt, es scheint fast so, als sei dieses Format, das bei vielen Zeitungen „Tagebuch“ genannt wird, die persönlich eingefärbte Kolumne des WM- oder EM-Reporters, beim Tagesspiegel für immer und ewig beerdigt worden. Ist es natürlich nicht. Latent habe ich bei fast jedem der folgenden Turniere den Wunsch verspürt, dass es doch schön wäre, wenn ich auch einmal über die kleinen Dinge am Rande berichten könnte, über Land und Leute und nicht nur über Poldi und Schweini. Richtig konkret wurde das allerdings nie.

"Hilfe! Ich muss noch ein Tagebuch schreiben"

Meine Erfahrungen mit solchen Formaten sind, wie gesagt, nur mittelbare, aber die reichen mir. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass viele Kollegen die Sache mit genauso viel Elan angehen, wie ich es damals in Japan getan habe. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass dieser Elan von Tag zu Tag schwindet, dass es immer mehr ein Krampf wird, jeden Tag eine besondere, möglichst noch lustige Geschichte zu identifizieren und aufzuschreiben. Man kann die Reporter bei einem großen Turnier im Groben in zwei Gruppen unterteilen: in Tagebuchschreiber und Nicht-Tagebuchschreiber. Man erkennt die Tagebuchschreiber nach spätestens zwei Wochen an den zunehmend verknifferenen Gesichtern, an den müden Augen, wenn sie, nachdem sie ihre Texte zu Kroos und Khedira, zu Viererkette und falscher Neun längst fertig haben, noch zu später Stunde, während längst ein WM-Spiel über die Bildschirme flimmert, durchs Pressezentrum schlendern, auf der verzweifelten Suche nach Inspiration. „Ich muss noch ein Tagebuch schreiben“, hört man sie dann fluchen. Oder auch: „Hast du noch was für mein Tagebuch?“

In den ersten Tagen berichten sie noch von skurrilen Erlebnissen, wie sie in Moskau ihre Wohnung nicht finden zum Beispiel. Im Laufe der Zeit aber werden solche Kolumnen immer selbstreferenzieller. Oder, um es etwas weniger wissenschaftlich auszudrücken: Journalisten schreiben darüber, was sie mit anderen Journalisten erleben, wenn sie ihre eigentliche Journalistenarbeit getan haben. Ja, das kann auch mal witzig sein, wenn man infolge eines biblischen Unwetters plötzlich im Bett von Kevin Grokreutz landet. Und manchmal führt es sogar zu diplomatischen Verwicklungen. 2002 berichtete der Kollege einer Zeitung aus Bayern in seinem Tagebuch, wie er mit einem Kollegen aus dem Ruhrgebiet auf der südkoreanischen Hochzeitsinsel Jeju eine Karaoke-Bar besuchte. Nach einigen alkoholischen Getränken kam man mit einem Einheimischen ins Gespräch, und schließlich brachte der Kollege aus Westdeutschland, ein eingefleischter Fan des FC Schalke 04, dem Koreaner ein Schmählied gegen den BVB bei, das er dann zur allgemeinen Erheiterung auch zum Besten gab. Dummerweise berichtete dieser Reporter für seine Zeitung im normalen Leben über Borussia Dortmund, und obwohl sein Name nicht genannt wurde, war er relativ leicht zu identifizieren – weil es eben in diesen WM-Wochen nicht allzu viele BVB-Reporter gab, die der Nationalmannschaft durch Asien folgten. Der bedauernswerte Kollege bekam also einigen Ärger mit seiner Redaktion. Inzwischen berichtet er übrigens über Schalke 04.

Als Außenstehender stellt man sich das Leben eines Turnierreporters vermutlich unglaublich aufregend vor. Unabhängig davon, dass man die Spiele, die alle sehen wollen, im Stadion verfolgen darf: Man bereist fremde Länder, lernt Gegenden kennen, die man in vielen Fällen sonst nicht kennen lernen würde, wird mit anderen Sitten und Gebräuchen konfrontiert. Der Alltag gestaltet sich dann nicht ganz so spannend. Im Moment wohnen wir in einem 15-stöckigen Hotelbunker am Stadtrand von Moskau, genauer gesagt an der Kreuzung zweier Ausfallstraßen mit zusammen 14 oder 16 Spuren (so genau kann man die nicht zählen). Das Frühstück ist reichhaltig. Allerdings muss man im Saal Kalinka ein wenig suchen, bis man einen Platz findet, der nicht im Luftstrahl der Klimaanlage liegt. Dazu kommt die Musikbeschallung in einer durchaus beträchtlichen Lautstärke. Heute Morgen dudelte in einer Easy-Listening-Free-Jazz-Version wieder „Gloria in excelsis Deo“ aus den Lautsprechern, es folgte der Jahreszeit entsprechend „Little Drummer Boy“. Vom Hotel begeben wir uns am frühen Vormittag zum Quartier der deutschen Mannschaft in Watutinki, das etwa 20 Kilometer Richtung Berlin liegt. Wir schreiben unsere Texte im DFB-Medienzentrum, das genauso aussieht, wie das DFB-Medienzentrum in Miyazaki, Almancil oder Santo André ausgesehen hat. Am späten Nachmittag fahren wir dann wieder in unser Hotel zurück.

Und niemand hupt

Ich könnte jetzt ein bisschen was erzählen über unsere Erfahrungen auf russischen Straßen. Zum Beispiel über die an sich hilfreiche Einrichtung, dass es an den meisten Ampeln (zumindest in Moskau) eine Anzeige gibt, die die Sekunden herunterzählt, bis die Ampel wieder auf Rot respektive Grün springt. Das Bemerkenswerteste ist, wie lange die Rot- bzw. Grünphasen dauern. Als Fußgänger muss man schon mal 120 Sekunden warten, bis es weiter geht. Gestern sprang, unmittelbar bevor wir den Leninsky Prospekt, eine der Moskauer Hauptverkehrsadern, überqueren wollten, die Ampel auf Rot: 195 Sekunden wurden angezeigt. Wir warteten auf die Null. Die Null kam. Es passierte: nichts. Stattdessen dauerte es noch einmal drei Minuten, bis wir weiterfahren durften. Gehupt hat übrigens niemand.

Kurzum: Eigentlich finde ich das alles gar nicht soooo spannend, was ich hier im fernen Moskau mache. Arbeit halt. Andererseits: Wenn man am Abend mit den Kollegen beim Essen sitzt, werden irgendwann mit ziemlicher Sicherheit die alten Geschichten erzählt. Zum Beispiel über den Kollegen aus Hamburg, der 2002 am Frankfurter Flughafen für den Sonderflug der Nationalmannschaft nach Miyazaki einchecken wollte – und dann völlig unvorbereitet von der Nachricht getroffen wurde, dass für die Reise nach Japan ein Reisepass leider unerlässlich ist. Wenn ich es recht überlege: Ein bisschen was ist bei acht Turnieren in sechzehn Jahren ja doch passiert. Ich werde mal ein bisschen in meinen Erinnerungen kramen.

PS: In vier Tagen Russland habe ich noch keinen einzigen Wodka getrunken.