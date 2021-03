Wenn Joachim Löw im Sommer aufhört, wird nicht nur die Stelle des Bundestrainers frei. Es tritt auch der Nationaltrainer mit der weltweit längsten Amtszeit ab. Löw ist seit Juli 2006 dabei, im April 2020 stieg er zur Nummer eins in der Rangliste auf, weil Uruguay Oscar Tabarez wegen der Coronavirus-Pandemie aus wirtschaftlichen Gründen entlassen hatte.

Die Spitzenposition von Löw übernimmt nach jetzigem Stand Koldo Alvarez, der seit Februar 2010 das Fußball-Nationalteam Andorras trainiert. Dahinter folgt Luc Holtz, er begann einige Monate später in Luxemburg.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Alvarez früh. 1991 wurde er im Alter von 20 Jahren spanischer Pokalsieger mit Atletico Madrid, vor 60 000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu gegen RCD Mallorca. Für Atletico spielte unter anderem Bernd Schuster, Alvarez war Ersatztorhüter. Und das nur, weil sich Stammkeeper Abel Resino verletzt hatte. Später spielte Alvarez im Amateurbereich 15 Jahre für den FC Andorra.

Aber er traf regelmäßig auf Weltstars. Der gebürtige Spanier aus dem Baskenland lief für Andorras Nationalmannschaft auf und wurde Anfang des Jahrtausends vom Verband zum besten Spieler der vergangenen 50 Jahre gewählt. 2009 spielte Alvarez in der WM-Qualifikation in England zum letzten Mal für Andorra. Als er beim Stand von 0:6 ausgewechselt wurde, erhoben sich die Zuschauer im Wembleystadion und applaudierten Alvarez. Ohne ihn hätte es sicher zehn oder noch mehr Gegentore gegeben. Eine große Spielerkarriere für eine kleine Nation also, Andorra hat knapp 80.000 Einwohner.

Seine Bilanz bisher: vier Siege

Alvarez ist inzwischen mehr als 20 Jahre als Spieler oder Trainer bei der Nationalmannschaft. Niederlagen – durchaus auch mit vielen Gegentoren – sind für das Team aus dem Pyrenäenstaat normal, Punktgewinne selten, Siege noch seltener und damit echte Höhepunkte. Den ersten von bisher vier Siegen als Nationaltrainer feierte der heute 50-Jährige sieben Jahre nach Amtsantritt: 2:0 in San Marino. Direkt danach hieß es 0:0 gegen die Färöer und – wenn es läuft, dann richtig – 1:0 gegen Ungarn. Vor allem das letzte Ergebnis war eine riesige Sensation.

Mehr zum Thema Darum tritt der Bundestrainer zurück Joachim Löw hat das große Ganze im Blick

Ende März spielt Andorra in der WM-Qualifikation gegen Albanien, Polen und Ungarn. Obwohl es 2019 ein Unentschieden gegen Albanien gab, ist Andorra natürlich immer krasser Außenseiter. In der Fifa-Weltrangliste liegt die Mannschaft zwischen Afghanistan und Liberia auf Position 151. Aber ihr Trainer Koldo Alvarez springt wohl schon sehr bald in einer anderen Rangliste auf Platz eins.