Der Mann war unglaublich. Da saß er auf dem Asphalt und stemmte seinen Rennrollstuhl in die Höhe: Alessandro „Alex“ Zanardi holte bei den Paralympics in London 2012 Gold mit dem Handbike. Da war der frühere Formel-Eins-Pilot, der durch einen schweren Unfall auf dem Brandenburger Lausitzring bereits 2001 beide Beine verloren hatte, in seinem neuen Sportlerleben längst schon wieder neu durchgestartet. 2014 war er beim Ironman auf Hawaii dabei: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer mit dem Handbike – der Mann schenkt sich nichts.

Dann der nächste Schock. Der 53-jährige Italiener hat bei seinem nächsten schweren Unfall, nun als Behindertenleistungssportler, im Juni dieses Jahres bei einem Wettbewerb in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Weil das Rennen laut einem ntv-Bericht wegen der Corona-Krise wohl nicht offiziell angemeldet war, fuhren Autos auf der Straße.

Bei einer Geschwindigkeit von rund 50 Kilometer in der Stunde war der Mann mit seinem dreirädrigen Sportgerät abgehoben und nach einem doppelten Überschlag in den Gegenverkehr gerast. Der Fahrer eines Lastwagens hatte versucht, auszuweichen – sonst wäre der Paralympicsgewinner wohl frontal darauf geprallt, der Lkw fuhr etwa 30 Stundenkilometer.

Mehrere Knochenbrüchen am Kopf und im Gesicht, eine Augenverletzung, mehrere Wochen künstliches Koma, beatmet auf der Intensivstation. Die Ärzte sagen, es besteht die Gefahr, dass der Familienvater erblinden könne.

Eine fundierte Prognose ist zu früh

Jetzt gibt es immerhin eine kleine Hoffnung. Alessandro Zanardi reagiert, so berichtet es die Nachrichtenagentur dpa, bei seiner Therapie nach Angaben der Ärzte zeitweise auf Signale aus seiner Umwelt. Das Krankenhaus San Raffaele in Mailand sprach von „bedeutenden Fortschritten“, die Ärzte wiederholten jedoch ihre Einschätzung von einem „komplexen Krankheitsbild“, so dass es für eine fundierte Prognose zu früh sei.

Für den Patienten, der am 24. Juli in das Hospital verlegt worden war, gibt es ein umfassendes Pflegeprogramm. Ihm stehen weitere Operationen, etwa zur Gesichts- und Schädelrekonstruktion, bevor, heißt es in einer Mitteilung. Bei Rehabilitationssitzungen habe der Sportler mit „vorübergehenden, anfänglichen Anzeichen einer Interaktion mit der Umwelt“ reagiert.

Michael Schumacher, Alessandro Zanardi. Es sind Männer, die alles gaben. Mit denen wir mitgefiebert und mitgefeiert haben. Und nun bangen wir um sie.

Andere Nachrichten aus dem paralympischen Alltag rücken da in den Hintergrund. Die Nachrichtenagentur dpa meldet, dass die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio einfacher und günstiger ausfallen sollen. ,Mit vorerst rund 50 Maßnahmen wollen die Olympia-Planer von Tokio die Kosten für die verlegten Sommerspiele reduzieren. So soll die Zahl der Olympia-Beteiligten um zehn bis 15 Prozent verringert werden, das gilt aber nicht für die Athleten. Transportmaßnahmen sollen verschlankt, die Ausgaben für Büroflächen, Werbung und zeremoniellen Pomp gekürzt werden. Und alle hoffen, dass die Spiele angesichts Corona überhaupt stattfinden können.

Unsereins freut sich, nur am Rande bemerkt, mit dem Nachdruck dieser Tagesspiegel-Sport-Kolumne, „Meine Paralympics – dem Blog mit Annette Kögel“, auf der Seite des Team Deutschland Paralympics für die Online-Kategorie des German Paralympic Media Award 2020 nominiert zu sein. Paralympische Freude war aber auch schon mal unbeschwerter.

Annette Kögel ist Mitbegründerin der Paralympics Zeitung des Tagesspiegels und schreibt hier jeden ersten Mittwoch im Monat.