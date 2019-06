Es war seine Show. Beim Fifa-Kongress drehte sich am Mittwoch in den Pariser Messehallen alles um Gianni Infantino. Der Präsident des Fußball-Weltverbands war am Morgen bereits einer der Ersten auf der überdimensionierten Bühne in Form eines Mittelkreises. Überhaupt war schon die Gestaltung der Messehalle ein klares Signal: Der Fifa geht es bestens – dank Infantino. Über der Bühne rotierte ein riesiger Kegelstumpf mit den Flaggen aller 211 Mitgliedsverbände. Hinter der Bühne prangte ein ebenso gigantischer gebogener Bildschirm, gesäumt von 24 blau leuchtenden Säulen.

Auf dem Bildschirm war dann vor allem Infantino zu sehen. Denn bevor die Formalie seiner Wiederwahl anstand – es gab ja keine Gegenkandidaten –, versäumte es der Schweizer nicht, sich und sein Wirken in den vergangenen fast dreieinhalb Jahren im schönsten Licht darzustellen. „Heute ist ein Feiertag“, sagte der 49-Jährige in seiner Ansprache. „Heute spricht niemand über mehr über Skandale und Korruption. Es ist uns gelungen, die Fifa von einer toxischen Organisation zu einer Organisation zu verändern, die den Fußball entwickelt.“ Woran das liegt? Laut Infantino natürlich vor allem an ihm selbst.

Zwar gab er auch zu, nicht ganz unfehlbar zu sein. „Die letzten drei Jahre und vier Monate waren sicherlich nicht perfekt, ich habe Fehler gemacht“, sagte der 49-Jährige. „Das Wichtigste es aber, dass man aus den Fehlern lernt und es beim nächsten Mal besser macht. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler – und nichts zu machen, ist keine Option für mich.“

Ansonsten lobte Infantino sich und seine Errungenschaften über alle Maßen. In seiner Rede wies er unter anderem auf die grandiose finanzielle Lage der Fifa hin, auf die Erweiterung der WM auf 48 Teilnehmer ab 2026 oder die Einführung des Videobeweises – er tat dies perfekt in zahlreichen Sprachen. Zuerst auf Englisch, dann auf Französisch, dann auf Deutsch und mal auf Spanisch.

Und um 11.24 Uhr wurde Infantino dann per Akklamation wiedergewählt. Das war möglich, weil auf Initiative des Fifa-Councils eine Änderung der Statuten abgenickt worden war, dass der Fifa-Präsident auf diese Art bestimmt werden kann, wenn es nur einen Kandidaten gibt.

Es gab viel Applaus, euphorisch fiel der Beifall aber nicht aus. Infantino, der vor dem Wahlprozedere den Saal verlassen hatte, schritt beschwingt zurück auf die Bühne – dazu wurde „Seven Nations Army“ von den White Stripes gespielt. Infantino zeigte sich gerührt und versprach, so weiter zu machen wie bisher. Für manche mag das etwas Positives sein, für viele auch eine Drohung.