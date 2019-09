Der Moment des Spiels gehörte einem Spieler, der 18 Monate auf überhaupt einen Moment hatte warten müssen. Als Marko Kopljar im ersten Angriff nach seiner Einwechslung für die Füchse Berlin an den Ball kam, zog der Kroate sofort ab und traf. Kopljar ballte beide Fäuste und sprang mit seiner Brust gegen die Brust von Paul Drux, die ganze Mannschaft eilte herbei, Torhüter Silvio Heinevetter küsste ihn auf den Hinterkopf. In einem sonst eher zähen und kampfbetonten Handball-Bundesligaspiel gegen die Eulen aus Ludwigshafen siegten die Füchse am Sonntagnachmittag 29:19 (12:9) und fuhren den vierten Sieg in Folge ein. Es katapultiert den Klub nach dem etwas missratenen Saisonstart nun sogar vorerst bis auf Platz zwei der Tabelle.

Es waren neben dem Comeback von Kopljar, der anderthalb Jahre wegen eines Achillessehnenrisses gefehlt hatte, vor allem Heinevetter und Nationalmannschaftskollege Fabian Wiede, die vor 7135 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle für die Glanzpunkte bei den Berlinern sorgten. Heinevetter war beinahe an jedem Ball dran mit einem seiner Körperteile, und Wiede glänzte vorne mit dem Esprit, das vielen seiner Kollegen vor allem in der ersten Halbzeit in vielen ihrer Aktionen fehlte.

Erst nach der Pause erarbeiten sich die Füchse den standesgemäßen Vorsprung gegen Ludwigshafen, das mit sechs Niederlagen aus sieben Spielen in die Saison gestartet war. Bester Torschütze im Trikot der Füchse war Hans Lindberg mit seinen neun Treffern.

In der kommenden Woche warten am Dienstag mit Pokalgegner Magdeburg und Sonntag in Flensburg dann Gegner von ganz anderem Kaliber.