Die Burg, die so majestätisch über der Stadt Bratislava thront, war für die deutschen Handballer Tabu. Sightseeing oder Stadtspaziergang – keine Chance. Seit Jahresbeginn hatte sich die DHB-Auswahl strengen Hygienemaßnahmen unterworfen, setzte diese auch bei der Europameisterschaft in der Slowakei weiter um und übertraf damit die vor Ort geltenden Regeln bei weitem.

Alles erdenklich Mögliche wurde eingerichtet, um sich so sicher wie möglich zu fühlen, heißt es wiederholt von den Beteiligten. Doch vor dem Coronavirus war das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trotzdem nicht gefeit. Erst traf es Julius Kühn, dann folgten in einem Schub Kai Häfner, Luca Witzke, Lukas Mertens, Timo Kastening und Andreas Wolff, wobei zusätzlich der für Kühn nachnominierte Hendrik Wagner anscheinend schon coronapositiv angereist war. „Wir wissen nicht, wie das passieren konnte”, sagte Gislason, „wir waren immer sehr vorsichtig. Mehr geht eigentlich nicht.”

Kritisch hatte man ins zweite Gastgeberland Ungarn geschaut, wo in den vollbesetzten Arenen erst im Verlauf des Turniers eine Maskenpflicht eingeführt wurde. In Bratisalva, wo die Organisation scheinbar besser funktionierte, fühlte man sich gut aufgehoben. Und das, obwohl die Polen, die im gleichen Hotel wie die Deutschen wohnen, bereits kurz nach ihrer Ankunft fünf Infektionen vermelden mussten. Durch die Unterbringung in unterschiedlichen Etagen schien die nötige Abgrenzung gegeben.

„Angst darf man nicht haben”, hatte Rechtsaußen Timo Kastening erst am Sonntag nach dem letzten Spiel gegen Österreich gesagt. „Die Situation ist jetzt so und wir müssen das Beste daraus machen.” Mittlerweile musste auch er von dem Teamhotel in die eingerichtete Quarantäne-Unterkunft umziehen. Der Melsunger, wie auch die anderen betroffenen Spieler, würde aber keine beziehungsweise kaum Symptome aufweisen.

Aufgrund der Coronasituation hat Bundestrainer Gislason fünf gestandene Ersatzleute geholt. Foto: Marijan Murat/ dpa

Da beispielsweise bei Julius Kühn die Anzahl der Viruslast nur knapp über dem Grenzwert lag, besteht die Hoffnung, bald wieder auf die Infizierten zurückgreifen zu können. Eine fünftägige Isolation ist zunächst allerdings Pflicht, folgen dann zwei negative PCR-Tests im Abstand von 24 Stunden, darf gespielt werden. Derweil plant der DHB einen eigenen Kardiologen einzufliegen, um den gesundheitlichen Zustand der Spieler zuvor zusätzlich zu untersuchen und eventuelle Spätfolgen auszuschließen.

Für die Kontaktpersonen sieht das Hygienekonzept der Europäischen Handball-Föderation (EHF) keine weiteren Auflagen vor. Alle Negativgetesteten dürfen – trotz der gemeinsamen Zeit im Hotel und in der Halle – spielen. Insofern wird die Partie am Abend gegen Polen um 18 Uhr angepfiffen (ZDF), wobei bei beiden Mannschaften noch nicht absehbar ist, welche Namen letztlich auf dem Spielberichtsbogen stehen werden.

Beim Kontrahenten um den Gruppensieg könnten die ersten Infizierten zurückkehren, man selbst hat Johannes Bitter, Paul Drux, Fabian Wiede, Sebastian Firnhaber und Rune Dahmke eingeflogen, deren Einsatz zuvor allerdings durch einen PCR-Test abgeklärt werden muss. Inwiefern die zusammengewürfelte Mannschaft – egal in welcher Aufstellung – sportlich überzeugen kann, ist dann aber abzuwarten. Zusammen trainieren konnte man schließlich nicht und auch die mentale Herausforderung ist nicht zu unterschätzen.

„Aus dem Kopf geht das nicht”, sagte Christoph Steinert, der bisher zu den Überraschungen des Turniers zählte und dessen Leistung gegen die Polen wohl maßgeblich mitentscheiden wird, ob sein Team mit zwei Punkten in die mit Schweden, Russland, Norwegen und Spanien hochkarätig besetzte Hauptrunde einziehen wird.

Der ehemalige Kapitän der Mannschaft Uwe Gensheimer hofft unterdessen, dass sich eine „Jetzt-erst -recht-Mentalität” unter den verbliebenen Akteuren entwickelt, so wie man sie bei der jungen polnischen Auswahl nach ihrer Infektionswelle beobachten konnte. „Die haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vielleicht hat sie das als Mannschaft sogar noch mehr zusammengeschweißt”, sagte der Mannheimer Linksaußen mit der Hoffnung, dass auch die breite Aufstellung des deutschen Kaders ein unterstützender Faktor werde.

Mit dem nachnominierten Quintett steigt die Erfahrung im Team zumindest ungemein, alle Spieler kennen Gislasons System. Letztlich wird es darauf ankommen, wie schnell sich die fünf in der Mannschaft und in Bratislava einfinden – und natürlich darauf, dass keine weiteren Infektionen auftreten. Danach sah es aber am Dienstagnachmittag noch nicht aus: Sowohl Torwart Till Klimpke als auch Marcel Schiller wurden wenige Stunden vor dem Spiel positiv auf das Coronavirus getestet.