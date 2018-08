Lucas Jakubczyk hatte sich so viel vorgenommen für den letzten Wettkampftag der Leichtathletik-Europameisterschaften. Der Berliner wollte vor dem Heim-Publikum im Olympiastadion mit der 4x100-Meter-Staffel ins Finale einziehen und dann um die Medaillen mitsprinten. Doch dann geriet er im Halbfinale am frühen Sonntagabend in ein Drama.

Nach dem letzten Wechsel von Julian Reus auf Jakubczyk kam Letzterer ins Straucheln und fiel in hohem Tempo auf die Tartanbahn. Der auslaufende Reus konnte Jakubczyk nicht mehr ausweichen und stolperte über ihn. Beide Sprinter mussten mehrere Minuten behandelt werden. Reus wurde von Ordnern gestützt aus dem Stadion begleitet, Jakubczyk bekam gar einen Verband um den Kopf gewickelt. Der Berliner war angeschlagen, schleppte sich aber noch zur Kurve und applaudierte den Zuschauern.

Andrew Lichtenthal, der leitende Verbandsarzt des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) sagte später: „Jakubczyk ist nach muskulären Problemen im Oberschenkel gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Julian Reus hat sich eine Schulterverletzung zugezogen.“

Jakubczyk und Reus hatten von einer Medaille geträumt, und nach den Eindrücken aus dem Halbfinale wäre diese durchaus möglich gewesen – bis zu dem dramatischen Sturz.