Hanno Siegel* ist immer gern auf die Kinder- und Jugendsportschule (KJS) gegangen. Zuhause war das Kindsein schwierig. Der Vater verprügelte ihn und den Bruder, warf mit Werkzeugen nach ihnen. In der KJS, beim Kugelstoßen, konnte er das Leid hinter sich lassen. Dachte er. Heute ist Siegel 53 Jahre alt. Seine Wirbelsäule ist versteift, er leidet unter schweren Depressionen und ist abhängig von Schmerzmitteln. Siegel ist ein Pflegefall. Nicht einmal auf die Toilette schafft er es noch alleine. Inzwischen ist klar: Seine Schäden kommen von Doping und Überlastung. Hanno Siegel wurde von seinem Trainer in der DDR gedopt, im Alter von 13 bis 17 bekam er Tabletten und Injektionen.

Vor einem Jahr hat Siegel seinen alten Trainer wiedergesehen, im Fernsehen. Bei der Leichtathletik-WM hat er mit der Chinesin Lijiao Gong Gold gewonnen und trat zum Siegergespräch vor die Kameras. Seither verfolgen Siegel Albträume.

Dieter Kollark ist wieder da. Bei der Leichtathletik-EM in Berlin geht er in der kommenden Woche erstmals wieder mit einer aussichtsreichen deutschen Athletin an den Start. Mit Claudine Vita, der jahresbesten deutschen Diskuswerferin. Weiß sie nichts von der Dopingvergangenheit ihres Trainers? Auf eine Interviewanfrage des Tagesspiegel hat sie nicht reagiert. Auch Kollark war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, aus gesundheitlichen Gründen, wie es von seinem Verein SC Neubrandenburg heißt.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) lässt über die Pressestelle mitteilen: „Claudine Vita ist eine mündige Athletin, die eigenständige Entscheidungen trifft.“ Davon abgesehen sei Kollark in Berlin nicht über den Verband akkreditiert und seit 2008 nicht mehr für den DLV im Einsatz. Zur EM ins Olympiastadion darf er als Vitas Heimtrainer mit einem normalen Ticket natürlich trotzdem.

Claudine Vita ist erst 21 Jahre alt. Nichts deutet darauf hin, dass sie dopen würde. Trotzdem zeigt der Fall Dieter Kollark, wie schwer die Aufarbeitung im deutschen Sport ist. Und er ist nur ein Beispiel von vielen. Für die Dopingopfer macht es das doppelt schwer. Der Schock habe das Trauma des Sportlers erneuert, sagt der Arzt des Kugelstoßers Hanno Siegel, Jochen Buhrmann. „Weil er plötzlich als jemand, der sich über Leistung und Gesundsein definierte, mit der eigenen körperlichen Versehrtheit konfrontiert ist. Und weil sein Trainer von einst einfach unbescholten weitermacht.“

In der DDR war Doping nationale Politik

Buhrmann ist in Schwerin Internist und Psychotherapeut. Er arbeitet nur Minuten vom Schweriner Schloss entfernt, einer Idylle mit Schwänen auf dem See. Doch mit Idylle hat sein Job nichts zu tun. Eher mit der persönlichen Hölle von vielen. Es geht um schlimmste Schäden und Schmerzen. Seit vier Jahren arbeitet er auch mit der Doping-Opferhilfe zusammen. Die hat inzwischen mehr als 2000 Opfer des DDR-Dopings erfasst. Viele sind schon gestorben.

Die, die noch leben, leiden vor allem: Sie haben Organ- und Skelettschäden, Tumore, Herzleiden. Durch den Missbrauch krankt oft auch die Psyche. Buhrmann und seine Kollegen in Mecklenburg forschen dazu. Es sind die ersten Projekte dieser Art – 30 Jahre nach der Wende. Obwohl das DDR-Doping unter Regierungskriminalität fällt.

Schmerz und Schäden von heute sind die Politik von gestern. Die DDR dopte ihre Spitzensportler nach Staatsplan. Das ging aus dem Leistungssportbeschluss 1969 hervor. Siege für den Sozialismus - Gold für Geltung in der Welt. Darum ging es der kleinen DDR. Erreichen wollte man das vor allem mit Anabolika. Vermeintliche Vitamine stählten die Muskeln. Dazu gab es Schmerzmittel. Alles, um mehr trainieren zu können – zu viel, wie sich heute zeigt. Beim heimlichen Doping machte die DDR auch vor den 25 Kinder- und Jugendsportschulen nicht Halt.

Der Kugelstoßer Hanno Siegel erinnert sich an blaue Pillen. Man kennt sie heute als Oral-Turinabol. Dazu gab es über Jahre hinweg Schmerzmittel-Injektionen. Pro Trainingszyklus steigerte er seine Leistung um ein bis zu 1,5 Meter. Manches ist festgehalten. Die Forschung dosierte und dokumentierte. Und auch die Staatssicherheit hatte ihre „Diplomaten im Trainingsanzug“ im Blick.

Wurftrainer Dieter Kollark, der nach der Wende unter anderem die dreimalige Diskuswurf-Weltmeisterin Franka Dietzsch trainierte, soll seine Sportler schon 1980 gedopt haben. Das belegen Akten eines Arztes aus Neubrandenburg. Doch Kollark berichtete auch an die Stasi. Er denunzierte Sportler als „nymphomanisch“ und meldete, wenn Trainer sich nicht an Vorgaben bei der Dopinganwendung hielten. Im Stasi-Sprech heißt es, er berichtete „bereitwillig und aus innerer Überzeugung“. Das ist nicht selbstverständlich - auch wenn die Stasi Trainer und Sportler oft zu einem Minimum an Zusammenarbeit verpflichtete, weil sie oft auch im Westen unterwegs waren.

Kollark bezeichnet sich als "nicht belastet"

Kollarks eigene Akte ist ziemlich konkret. In einem Auskunftsbericht des 28. Juli 1981 heißt es: „Er kennt sich in den Grundlagen des Leistungssports sehr gut aus (…) Aus seiner Begründung ist zu ersehen, daß er nicht nur die Sachen kennt, die unter Verschluß stehen, sondern auch solche Mitteln, welche den uM (unterstützenden Mitteln/Doping, Anmerkung der Redaktion) gleichzusetzen sind. In seinem Auftreten ist er selbstsicher.“

Heute will der Trainer davon nichts mehr wissen. 2010 sagte Kollark der Deutschen Presse-Agentur: „Das sind alte Kamellen. Ich bin der einzige nicht-belastete Ost-Trainer, deshalb versucht man, an meinem Stuhl zu sägen.“ Seine Sportlerinnen hielten trotz der Vorwürfe zu ihm. Im vergangenen Jahr in London schimpfte Kollark nach dem Goldstoß seiner Chinesin über die Deutschen. Es sei Disziplin, die ihnen zum Erfolg fehlte. „Sobald du den Sportlern etwas Druck machst, wechseln sie gleich den Trainer“, sagte er in der „Bild“. Mit seinen Chinesinnen übt er regelmäßig in Neubrandenburg, solange es das Visum zulässt. Claudine Vita trainiert er auf Honorarbasis.

Wie schwer sich der DLV mit der Vergangenheit tut, zeigt nicht nur der Fall Kollark. Vor zehn Jahren ließ der Verband fünf Trainer eine pauschale Erklärung zeichnen: Sie gestanden kollektiv Fehler ein und bedauerten mögliche Schäden. Konkreter wurde das Schreiben nicht. Der DLV beschäftigte die fünf Trainer weiter – auch andere wie den Wurf-Bundestrainer und Weltrekordhalter Jürgen Schult, die als erwachsene Sportler zu DDR-Zeiten dopten und sich bis heute nicht davon distanziert haben.

Geht es um andere Länder, setzt der DLV andere Maßstäbe. Nach dem Doping-Skandal um Russland vor zwei Jahren forderte er eine Komplett-Sperre. Null Toleranz für Doper – nur das kann der Weg sein für einen sauberen Sport, hieß es. „Beim DLV redet man gern“, sagt Ines Geipel von der Doping-Opferhilfe. Geipel war früher Sprinterin. Heute ist sie Dozentin und Antidoping-Kämpferin. Sie ist selbst als Opfer anerkannt.

Das Problem des DLV zeigt sich auch daran, dass der Verband schon vor Jahren von der Tilgung vergifteter Rekorde redete. Auch Geipel wollte ihren streichen: den mit der Staffel 1984. Doch nur ihr Name ist gestrichen worden – weil sie es so wollte. Die Zeit steht noch immer. Der deutsche Sport sei weit davon entfernt, vergangene Hypotheken hinter sich zu lassen, sagt Geipel. Entsprechend skeptisch sieht sie auch die Erfolge von heute: „Was macht Kollark auf dem Feld? Man sollte sich endgültig von diesen Altlasten trennen. Es geht nicht um Generalverdacht. Aber die Schicksale werden nicht verschwinden: Die Körper und Seelen der Opfer sind verschlissen.“

Dieter Kollark, heute 73, aber trainiert weiter. Sein Kugelstoßer Hanno Siegel ist in psychiatrischer Therapie. Dessen Arzt empfiehlt ihm dringend eine stationäre Behandlung. Doch Siegel wagt es nicht. Zu sehr ist sein Vertrauen in Ärzte erschüttert. Und die Qualen gehen für den Schwerstbehinderten weiter. Wenn er seinen ehemaligen Trainer bei der EM in Berlin auf der Tribüne erblicken wird.

*Name geändert