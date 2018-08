Der 32-jährige Ulmer Abele schob sich am Mittwochabend bei der Leichtathletik-WM im Berliner Olympiastadion mit der Tagesbestweite von 68,10 Metern im Speerwurf vom dritten auf den ersten Platz.

Vor der letzten Disziplin (21.45 Uhr) besitzt Abele mit 7692 Punkten einen Vorsprung von 102 Zählern auf den Briten Tim Duckworth. Der unter neutraler Flagge startende Russe Ilja Schkurenjow ist mit 7585 Punkten Dritter.

Der frühere Junioren-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz hat als Sechster mit 7433 Punkten ebenfalls noch Chancen auf eine Spitzenplatzierung.

Mathias Brugger war hingegen am zweiten Tag schon beim Diskuswurf nicht mehr an den Start gegangen. Abeles Vereinskollege hatte am Dienstag mit drei ungültigen Versuchen im Weitsprung kein Ergebnis verbuchen können und lag damit chancenlos zurück. (dpa)