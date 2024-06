Leichtathletik Richardson sprintet in Weltjahresbestzeit zu Olympia-Ticket

US-Sprinterin Sha'Carri Richardson hat sich in Weltjahreszeit über 100 Meter den Platz im Leichtathletik-Team der USA für die Olympischen Spiele in Paris gesichert. Die 24 Jahre alte Weltmeisterin gewann bei den Ausscheidungen in Eugene im US-Bundesstaat Oregon das Finale in 10,71 Sekunden.

Vor drei Jahren hatte Richardson die Spiele in Tokio nach einem positiven Cannabis-Test verpasst. Damals hatte sie ebenfalls das Ausscheidungsrennen gewonnen, der Sieg war ihr nachträglich aber aberkannt worden. Der US-Verband verzichtete auf eine Nachnominierung der Sprinterin, deren Mutter zuvor gestorben war.

Richardson sprach nach ihrem Erfolg am Samstag (Ortszeit) von einem überwältigenden Glücksgefühl. Sie könne es nicht erwarten, ihr Team zu repräsentieren. «Ich fühle mich geehrt. Ich fühle alles. Jedes Kapitel, das ich in meinem Leben erlebt habe, hat mich auf diesen Moment vorbereitet», sagte Richardson.

Die beiden anderen beiden Plätze gingen an Trainingspartnerinnen von Richardson, die ebenfalls Weltklassezeiten liefen. Melissa Jefferson wurde Zweite in 10,80 Sekunden, Rang drei belegte Twanisha Terry in 10,89 Sekunden.

