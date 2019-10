Am Ende schnappte sich Konstanze Klosterhalfen die deutsche Fahne und startete recht entspannt wirkend ihre Runde durch das Stadion von Doha. Ihre Beine bluteten, die Gegnerinnen hatten sie auf der Strecke ordentlich bearbeitet. Die Deutsche hatte Wunden davon getragen und es gelang ihr über 5000 Meter zwar nicht der ganz große Erfolg, aber Bronze war für Konstanze Klosterhalfen in einem sehr taktisch geprägten Rennen eben doch ein sehr gutes Ergebnis bei der Leichtathletik-WM in Doha.

Die 22-jährige Leverkusenerin kam am Samstagabend im Khalifa-Stadion nach 14:28,43 Minuten ins Ziel. Titelverteidigerin Hellen Obiri gewann Gold in 14:26,72 Minuten vor ihrer kenianischen Teamkollegin Margaret Chelimo Kipkemboi (14:27,49). Klosterhalfen sagte: „Ich bin stolz darauf, wie ich gelaufen bin. Es war ein gutes Tempo für mich, aber ich bin durchweg ruhig geblieben.“

Klosterhalfen musste immer wieder leichte Schubser der Konkurrentinnen hinnehmen, ließ sich aber nicht abschütteln. Am Ende hatte sie mächtige Kratzer an den Beinen. „Als wir eine kleinere Gruppe waren, trat immer jemand von hinten rein“, erklärte die WM-Dritte, die lange zwei Kenianerinnen im Rücken und Obiri vor sich hatte.

Während Klosterhalfen ihren großen Erfolg schon hinter sich hat, geht es für die deutschen Speerwerfer bei den Männern erst am Sonntag so richtig rund. Aus dem Quartett der deutschen Weltklasse-Speerwerfer schafften nur Titelverteidiger Johannes Vetter und Julian Weber den Einzug in den Medaillenkampf. Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena blieb in der Qualifikation am Samstag mit nur 79,23 Meter ebenso auf der Strecke wie der EM-Zweite Andreas Hofmann. Der Mannheimer verfehlte mit 80,06 Meter ebenso die geforderte Qualifikationsweite von 84 Metern.

Bravourös meisterte dagegen der für die LG Offenburg startende Vetter die Etappe vor dem Finale am Sonntag (18.55 Uhr/MESZ). Mit 89,35 Meter übertraf er mit dem ersten Wurf die verlangte Endkampf-Norm. Der Mainzer Weber kam mit 84,29 Meter weiter. „Ich bin angelaufen und habe draufgehalten“, sagte Vetter. „Hauptsache über 84 Meter.“ Vor zwei Jahren hatte er in London WM-Gold mit 89,89 Meter gewonnen.

Restlos enttäuscht waren Röhler und Hofmann. „Technische Fehler haben es nicht möglich gemacht, dass ich die Quali-Weite geworfen habe. Der Fehler ist einfach bei mir selbst zu suchen“, sagte Röhler. „Du hast drei Versuche da draußen, wenn du die nicht nutzt, ist es vorbei. So einfach ist der Sport und so traurig ist er manchmal.“

Dagegen ist im Weitsprung Topfavoritin Malaika Mihambo souverän ins Finale eingezogen. Die Europameisterin von der LG Kurpfalz kam am Samstag in der Qualifikation im ersten Versuch gleich auf 6,98 Meter – dabei sprang sie deutlich vor dem Brett ab. Die vierfache Weltmeisterin Brittney Reese aus den USA verpasste hingegen um einen Zentimeter das Finale am Sonntag. „Es war optimal. Der Anlauf war so ausgelegt, mit ein bisschen Puffer“, sagte Mihambo und meinte mit Blick auf den Medaillenkampf: „Die Vorfreude ist auf jeden Fall da.“