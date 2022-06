Timo Baumgartl spielt auch in der kommenden Saison für den 1. FC Union. Der Berliner Bundesligist hat sich mit der PSV Eindhoven auf eine Verlängerung der Leihe um ein Jahr geeinigt. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger spielte schon in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für die Köpenicker und hatte großen Anteil an der Qualifikation für die Europa League.

Wettbewerbsübergreifend kam er auf 34 Einsätze, ehe er die Spielzeit kurz vor dem Ende aufgrund gesundheitlicher Probleme vorzeitig abbrechen musste. Bei dem Abwehrspieler wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung ein Hodentumor entdeckt, der wenige Tage später operativ entfernt wurde. Der Eingriff war erfolgreich, einen Zeitpunkt für die Rückkehr auf den Platz gibt es aber noch nicht.

"Ich habe mich von Beginn an sehr wohl bei Union gefühlt. Ich freue mich auf die weitere gemeinsame Zeit und werde versuchen, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", wird Baumgartl in einer Vereinsmitteilung zur Vertragsunterzeichnung zitiert.

Unions Manager Oliver Ruhnert, der die Verlängerung der Leihe etwas voreilig schon direkt nach dem letzten Spieltag verkündet hatte, freut sich ebenfalls auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. "Timo hat in seiner ersten Saison gezeigt, wie wichtig er für unsere Defensive ist. Daher ergibt die Verlängerung der Leihe für uns allein schon fußballerisch Sinn. Darüber hinaus wollen wir Timo auf seinem Weg bestmöglich unterstützen und sind zuversichtlich, dass er wieder vollständig genesen wird.“