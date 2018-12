So hatte sich der Anwalt Michael Lehner den Ehrenamtsantritt wahrscheinlich nicht vorgestellt. Der neue Vorsitzende des Vereins Doping-Opfer-Hilfe (DOH) erlebte am Donnerstag einen etwas krawalligen Abgang seiner Vorgängerin Ines Geipel. Es gehe in ihren Augen um Folter, sagte Geipel, deswegen seien die jüngsten Anschuldigungen gemessen an der Schwere der Geschichten für sie „eine Sauerei“.

Geipel hatte fünfeinhalb Jahre mit Leidenschaft und Durchsetzungskraft viele Mittel für die Dopingopfer freimachen können, am Ende aber geriet sie in die Kritik. Ehemalige Mitstreiter sind der Ansicht, dass nicht alle Anträge auf Opferhilfe gründlich geprüft würden und somit Trittbrettfahrern der Zugang zur Einmalzahlung für durch das DDR-Dopingsystem betroffene Ex-Sportler verschafft worden sei.

Der Zweifel schwingt bei vielen Opfern mit

Geipel hat insofern recht, als die Vorwürfe tatsächlich auch jene treffen, die schwere Schäden aus dem DDR-Leistungssportsystem davongetragen haben. Der Zweifel schwingt in diesen Wochen bei vielen Opfern mit. Deswegen sollte sich der neue Vorsitzende Lehner schnell daran machen, die aufgekommenen Vorwürfe zu überprüfen. Konkret geht es beispielsweise darum, ob die bislang für Anträge herangezogenen Studien hinsichtlich einer Vererbbarkeit von Schäden ausreichen.

Und die DOH sollte sich rigoroser gegen potenzielle Antragsteller wie den Olympiasieger Christian Schenk stellen, der selbst zugab, vom DDR-Doping gewusst und sportlich profitiert zu haben. Sollten strengere Maßstäbe einhergehen mit einer geringeren Anzahl an Anträgen, sollte dies nicht gleichbedeutend sein mit einer Reduzierung des Gesamtbudgets von derzeit 13,65 Millionen Euro. Vielmehr sollten jene, die schwer gezeichnet sind vom Doping in der DDR, mehr bekommen als die derzeit verhandelten 10 500 Euro. Es ist also viel zu tun für Michael Lehner.