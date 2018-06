Wie kamen Sie damit klar?

Die Situation war nicht einfach für mich. Heine war ein ganz anderer Typ als ich – jung, extravagant. Als er nach Berlin kam, wusste ich gar nicht, was mich da erwarten würde. Aber dann haben wir uns von Anfang an verstanden und unterstützt, wir hatten eigentlich nie ein Problem miteinander. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das jetzt neun Jahre lang so gut funktioniert hat mit uns, das ist ja schon eine außergewöhnlich lange Zeit für ein Torhüterduo.

Was macht das für einen Unterschied: als Torhüter das Spiel zu beginnen – oder eingewechselt zu werden?

Heine wollte immer spielen, und ich wollte auch immer spielen. Wenn ich gemerkt habe, dass der Trainer nach Leistung aufstellt, konnte ich auch mit einem Platz auf der Bank leben. Aber es hat ein bisschen gedauert, ich musste das erst lernen: auch auf der Bank voll konzentriert zu bleiben! Man kommt dann ja meistens rein, wenn es nicht so läuft, minus ein, zwei Tore, da musst du der Mannschaft dann sofort helfen und möglichst gleich den ersten Ball parieren. Das ist schon eine sehr spezielle Herausforderung – vielleicht hat mich diese Rolle auch noch besser gemacht.

Heinevetter sagte neulich, dass er sich gewünscht habe, sie würden noch etwas länger an seiner Seite bleiben.

Das freut mich sehr. (Lacht) Aber vielleicht hat er einfach Angst vor einem viel jüngeren Konkurrenten, den er jetzt mit Malte Semisch bekommt. Jetzt steckt Heine plötzlich in der selben Situation wie ich damals mit ihm.

Herr Stochl, in Ihrer Zeit in Berlin wurde aus den Füchsen eine Erfolgsgeschichte, der Klub gewann fünf Titel, zuletzt vor zwei Wochen den EHF-Cup. War es Ihnen wichtig mit einem Titel abzutreten?

Ich habe vor dem Final Four versucht, gar nicht daran zu denken. Aber natürlich ist das jetzt sehr schön, nach einem Pokalsieg zu gehen. Noch schöner wäre das natürlich bei einem Finale gegen Magdeburg gewesen! Dieses Gefühl, als Kapitän den Pokal zu bekommen, das ist ja unbeschreiblich.

Werden Sie das nicht vermissen?

Aber natürlich werde ich das vermissen! Aber vielleicht gibt es diese positiven Emotionen für mich auch woanders zu holen, wenn meine Kinder zum Beispiel mal einen Pokal gewinnen oder in der Schule erfolgreich sind. Das ist natürlich etwas ganz anderes, aber so langsam werden solche Dinge für mich wichtiger als der Handball.

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt?

Ja, ich denke schon. Rein körperlich könnte ich sicherlich noch weiterspielen, aber mein Kopf ist jetzt müde. Ich spiele seit 22 Jahren Profihandball – und wenn ich etwas mache, dann mache ich es hundertprozentig, das heißt: jeden Tag, jedes Training volle Konzentration, sich vorbereiten auf die Spiele, immer Leistung bringen, Leistung, Leistung, Leistung. Mein Kopf braucht jetzt mal etwas anderes, eine andere Stimmung, andere Aufgaben.

Der Fußballer Per Mertesacker berichtete jüngst vom immensen Druck für Profisportler. Ihm war übel vor dem Spiel, er hatte Durchfall.

Ich hatte vor den Spielen vielleicht nicht gerade solche Probleme wie er, aber so etwas kenne ich auch: Man fühlt ständig eine Verantwortung und muss sich jeden Tag zur Höchstleistung bringen. Beim Fußball ist der Druck natürlich noch tausendmal größer als bei uns, nach einer schlechten Leistung stehst das in jeder Zeitung. Für den Karius (Liverpools Torwart unterliefen im Finale der Champions League zwei spielentscheidende Fehler, Anm.d.R.) war das sportlich eine Katastrophe, aber jetzt muss er auch noch Angst um das Leben seiner Familie haben, der bekommt ja tausende negative Nachrichten im Internet.

Haben Sie sich oft gefragt: Warum tue ich mir das eigentlich alles an?

(Überlegt) Es war eine schöne Zeit, ich konnte das machen, was ich mag, habe neue Freunde gefunden. Aber natürlich fragt man sich manchmal: Warum mache ich das? Warum laufe ich hier? Um was geht es hier eigentlich? Es geht ja eigentlich um nichts. Es ist nur Sport.

22 Jahre Profisport bedeuten auch 22 Jahre Verzicht. Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?

Vielleicht auf ein ganz normales Leben, ein Leben mit der ganzen Familie, meinen Eltern, meinen Geschwistern. In Pilsen werden wir jetzt alle wieder in der gleichen Stadt leben, das hat es die letzten 15 Jahre ja nicht gegeben. Ich werde jeden einzelnen Tag genießen, ganz besonders die Wochenenden, die Feiertage, an denen musste ich ja bisher immer Handballspielen.

Gar keine Angst vor der Freiheit?

Nein, eigentlich nicht. Ich hatte zuletzt sechs Jahre Vertrag, das ist natürlich eine große Sicherheit gewesen. Jetzt bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Manchmal überlege ich, wie das wohl alles wird, ich habe viele neue Aufgaben zu erfüllen. Aber eigentlich freue ich mich auf alles, was kommt.

Den Füchsen bleiben Sie ja aller Voraussicht nach auch erhalten.

Ich würde für den Verein gerne als Torwarttrainer arbeiten, ja. Die letzten Gespräche laufen da noch, aber ich denke, dass wir uns grundsätzlich einig sind. An zwei Tagen in der Woche werde ich dann weiter hier in Berlin sein.

Am Sonntag steht nun aber erst einmal Ihre Verabschiedung an. Wie erleben Sie die letzten Tage?

Es ist gerade alles das letzte Mal, letztes Dienstagtraining, letztes Mittwochtraining, letztes Donnerstagtraining, letztes Interview mit Ihnen. Ich denke, am Sonntag wird es für mich dann noch einmal sehr emotional werden: Berlin ist meine zweite Heimat geworden, die Füchse werden immer in meinem Herzen bleiben.

Haben Sie sich etwas Besonderes vorgenommen? Vielleicht doch noch einmal ein Spiel zu null beenden?

(Lacht) Nein, nein. Das 2:1 von damals wird sicherlich mein bestes Ergebnis bleiben. (Überlegt) 35 Jahre ist das jetzt her. Unglaublich, oder?

Das Gespräch führten Benjamin Apitius und Christoph Dach.