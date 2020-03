„Sport ist jetzt nicht so wichtig!“ Das höre ich dieser Tage überall, sogar im Homeoffice. Kultur und Mode seien jetzt auch nicht wichtig, aber Sport erst recht nicht.

Ist ja auch alles dicht, was die Profis angeht. Wir haben zwar noch viel zu berichten, aber können keine Ergebnisse mehr vermelden. Zuschauen kann man nicht mehr, wie sich Millionäre um einen Ball streiten. Das ist schade. Auch wenn wir sicher wissen, dass es Ronaldo, Messi und Kollegen jetzt viel besser gehen muss als uns allen.

Wichtig ist, sich selbst fit zu halten. Und das wird schwer

Selbst beim Ausgehverbot dürften die Großverdiener vom Fußball mehr Platz in ihren Gärten haben als viele von uns in ihren Wohnungen, die internationalen Sportstars. In dieser Krise ist Reichtum ein noch größerer Vorteil als sonst. Wer hat schon daheim eine halbe Turnhalle zur Verfügung, um sich sportlich auszutoben, wenn wir nicht mehr rausdürfen? Also in Deutschland, so unvernünftig wie sich viele Menschen hier in der Coronakrise verhalten, so spätestens ab dem Wochenende.

Noch wichtiger als das Mitleid mit Fußballprofis, die auf Geld verzichten, ist ja: wie und vor allem wo halten wir uns selbst fit?

Kultur kann man zu Hause zumindest einigermaßen oral und visuell genießen, beim Sport verhält sich das anders. Sportkonserven sind auch für den Passivsportler nur ein schwacher Trost. Weiß ja eigentlich jeder, was beim Wembley-Finale von 1966 passiert ist. Und E-Sport ist zwar schön und gut, aber trainiert nur die Daumen und nicht die Bauchmuskel. Und immer nur Ergometer und Liegestützen, das kann es nicht sein. Sport ist auch gelebte Freiheit, Bewegung braucht Platz und Luft!

Wie wichtig Sport jetzt ist und wäre, das werden wir erst in ein paar Monaten (hoffen wir mal) sehen, wenn wir gut gepolstert wieder ans Sonnenlicht (hoffen wir mal) kommen.