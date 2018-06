Und Joachim Löw ist da

Der Schmerz über das Ausscheiden hält mich noch gefangen. Wir haben wirklich enttäuscht bei diesem Turnier. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was sie normalerweise kann. Ich als Trainer stehe da in der Verantwortung und muss mich da auch hinterfragen. Aber das wird ein bisschen Zeit benötigen. Ich glaube, es müssen wichtige Maßnahmen passieren. Wir haben jetzt 14 Jahre den Weg nach oben gemacht. Aber jetzt müssen wir überlegen, welche tiefgehenden Veränderungen es braucht. Was das Scheitern angeht, gibt es nicht den einen einzigen Grund. Natürlich war es meine Verantwortung, die Mannschaft in Form zu bringen. Aber das ist mir nicht gelungen. Jetzt braucht es ein paar Tage, um das aufzuarbeiten.