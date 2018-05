Wer Abenteuer erleben will, kann an diesem Pfingstwochenende getrost in Berlin bleiben. Abenteuerlich wird vor allem der Plan, durch die Stadt zu kommen, denn eine Reihe von Großveranstaltungen bringen Straßensperrungen oder andere Verkehrsbehinderungen mit sich. Das Auto stehen zu lassen, ist eine gute Idee, allerdings ist ein Umstieg auf BVG und S-Bahn nicht an allen Stellen möglich.

Tagesspiegel | Fatina Keilani