Sonne, 22 Grad, ein Spaziergang am Lietzensee? Schöne Idee, aber: Es dürfte dort am Sonnabend trubelig werden. Im Lietzenseepark in Charlottenburg trifft sich die Fanszene von Eintracht Frankfurt - und das sind vor dem DFB-Pokalfinale im Olympiastadion Tausende . „15 Uhr, Witzlebenplatz", heißt es in Aufrufen der Fanszene, die am Mittag mit Sonderzügen am Bahnhof Zoo eintreffen wird.

Tagesspiegel | André Görke